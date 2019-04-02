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      Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж

      86 Читать новость на русском
      Як облаштувати гараж - поради як підготувати робоче місце
      Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж / Pixaby

      Кожен автомобіліст може зробити свій гараж комфортним та укомплектованим. Але для того, щоб працювати там було зручно і все було "під рукою", потрібно правильно його облаштувати.

      Гараж – це не просто чотири стіни бетонних блоків для зберігання автомобіля, це – друга домівка для автолюбителів. Він служить для стоянки автомобіля в негоду, захисту від перепаду температур та місцем для зберігання всіляких інструментів. Нерухомість 24 підготувала для вас кілька практичних порад, як створити гараж своєї мрії.

      Утеплення гаража дозволить забезпечити оптимальні умови для зберігання, експлуатації та обслуговування автомобіля. Адже чим вище температура всередині гаража, тим довше остигає кузов, і, відповідно, більше вологи на ньому сконденсується. Загалом, температура в гаражі повинна становити +5 °C.

      Утеплювати краще пінопластом, бо він вологостійкий, є міцнішим і дешевшим, ніж волокнисті матеріали (мінеральна вата, скловата і плити з них).

      Гараж повинен вміщувати в себе не лише автомобіль, а й певні меблі та інструменти для машини. Але, оскільки габарити авто займають майже весь простір приміщення, то решта вільного місця має бути розплановане від самої підлоги до стелі. Для того, щоб візуально хоч трохи розширити простір, можна використати найпростіший прийом: світлі кольори в інтер'єрі та білі стелі.

      Білий колір є дуже приємним та практичним, навіть якщо з часом він вам набридне, ви зможете з легкістю його перефарбувати. Щодо дверей гаража, то тут можна використати абсолютно будь-який колір. Навіть темні (RAL 8011 або RAL 9005) чи яскраві відтінки (RAL 1021 або RAL 9003) ідеально пасуватимуть до вашого світлого інтер'єру.

      Але не забувайте і про захист металевих поверхонь вашого гаража. Зокрема, щоб надійно захистити поверхню металевих дверей або воріт, а також інших металевих деталей (полиць та ящиків) можна використати Антикорозійну емаль 3 в 1, яка володіє відмінними захисними властивостями та має шовковисто матовий глянець.

      Коли з утепленням та фарбуванням закінчено, можна приступити і до облаштування гаража. Зручним гараж для вас буде тоді, коли всюди буде порядок. Також варто розташовувати інструменти так, що вони були "під рукою".

      Для створення зручного і організованого робочого місця в гаражі можна використати:

      Полиці, які можна розташовані вздовж однієї чи двох стін.

      Компактні скриньки для дрібних деталей та баночки для зберігання шурупів, цвяхів та інших дрібниць.

      Також у гаражі можна облаштувати оглядову яму, адже практично у кожного автолюбителя є навички та практика обслуговування свого автомобіля без відвідин СТО.

      Таким чином, добре продуманий план облаштування гаража допоможе вам належним чином розмістити на ньому всі наявні речі, раціонально організувати роботу з обслуговування вашої техніки.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Ремонт
      Джерело: 24 канал
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