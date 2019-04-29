Как очищают Донбасс от мин: детали от ГСЧС
Специалисты ГСЧС из состава Объединенных сил за неделю обезвредили 18 взрывоопасных предметов на Донетчине и части Луганщины.
Как сообщли на странице Операции объединенных сил в Facebook, пока поиски и обезвреживание мин и других взрывоопасных предметов продолжается.
Читайте также: Во время разминирования "серой зоны" на Донбассе случился взрыв: погиб украинский сапер
Всего с начала 2019 года пиротехнические подразделения из состава ООС очистили более 136 гектаров, а также обезвредили 390 взрывоопасных предметов. Благодаря этому местное население может использовать эти земли в хозяйственных целях.
Стоит отметить, что с начала войны на Донбассе саперы ВСУ обезвредили 177 тысяч 728 взрывоопасных предметов.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Желающих немного: как в оккупированном Луганске отреагировали на получение российских паспортовсегодня , 19:55
-
Я буду говорить с народом Украины, а не с вами, – Зеленский к российским пропагандистамсегодня , 19:00
-
"Арсенал-Киев" сенсационно победил "Десну" в чемпионате Украины: видеосегодня , 18:59
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом1 апреля , 14:44
Как развивались ночные события в Святошино7 сентября 2016 , 10:31 1
В Харькове во время флешмоба сотни детей исполнили известные мировые хиты: видео и фото2 июня 2018 , 11:59
В Вест Хэме Ярмоленко возмущены утечкой конфиденциальной информации14 сентября 2018 , 09:26
Volkswagen снимает с конвейера Beetle14 сентября 2018 , 12:08