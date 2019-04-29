Как очищают Донбасс от мин: детали от ГСЧС

Специалисты ГСЧС из состава Объединенных сил за неделю обезвредили 18 взрывоопасных предметов на Донетчине и части Луганщины.

Как сообщли на странице Операции объединенных сил в Facebook, пока поиски и обезвреживание мин и других взрывоопасных предметов продолжается.

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Всего с начала 2019 года пиротехнические подразделения из состава ООС очистили более 136 гектаров, а также обезвредили 390 взрывоопасных предметов. Благодаря этому местное население может использовать эти земли в хозяйственных целях.

Стоит отметить, что с начала войны на Донбассе саперы ВСУ обезвредили 177 тысяч 728 взрывоопасных предметов.