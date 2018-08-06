Как он выглядит: "летающий автомобиль" Aston Martin образца нового поколения
Автопроизводители покоряют новые высоты. Aston Martin – компания, известная на весь мир своими роскошными спорткарами, продолжает смелые эксперименты вокруг собственного видения транспорта будущего. Aston Martin Volante Vision Concept – образец летающего автомобиля с вертикальным взлетом и посадкой транспорт, который, по замыслу его создателей, мог бы стать достойной заменой элитным суперкарам.
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Источник: 24 канал
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