Як він виглядає: "летючий автомобіль" Aston Martin зразка нового покоління
Автовиробники підкорюють нові висоти. Aston Martin – британська компанія знана на весь світ своїми розкішними спорткарами, продовжує сміливі експерименти навколо власного бачення транспорту майбутнього. Aston Martin Volante Vision Concept – взірець летючого автомобіля з вертикальним злетом і посадкою, – транспорт, який, за задумом його творців, міг би стати гідною заміною елітним суперкарам.
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Джерело: 24 канал
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