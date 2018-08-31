Как он выглядит: первый в мире автобус-внедорожник разработанный украинцами

Маневренный, високопроходный, надежный автобус-внедорожник Torsus Praetorian сделали этот вид транспорта фактически "универсальным": современные вездеходы с успехом используют для самых разнообразных целей – от военного назначения до любимого всеми досуга.

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