Как он выглядит: первый в мире автобус-внедорожник разработанный украинцами
Маневренный, високопроходный, надежный автобус-внедорожник Torsus Praetorian сделали этот вид транспорта фактически "универсальным": современные вездеходы с успехом используют для самых разнообразных целей – от военного назначения до любимого всеми досуга.
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Источник: 24 Канал
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