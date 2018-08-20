Як він виглядає: перший у світі автобус-позашляховик розроблений українцями
Маневрений, високопрохідний, надійний автобус-позашляховик Torsus Praetorian зробили цей вид транспорту фактично "універсальним": сучасні всюдиходи з успіхом використовують для найрізноманітніших цілей – від військового призначення до улюбленого всіма дозвілля.
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Джерело: 24 Канал
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