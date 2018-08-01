Как определить, насколько устойчиво ваше авто к экстремальным погодным условиям

Современные машины способны выдерживать экстремальные условия, обеспечивая при этом максимально возможный комфорт для водителя и пассажиров. Как будет вести себя авто при определенных погодных условиях, важно знать еще до того, как оно сойдет с конвейера. Для этого существуют специальные "фабрики погоды" – Центры симуляции погодных условий, которые позволяют проверять "реакции" автомобиля.

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