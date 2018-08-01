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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як виявити, наскільки стійким є ваше авто до екстремальних погодних умов

Автотехнології 123 Читать новость на русском

Сучасні машини здатні витримувати екстремальні умови, забезпечуючи при цьому максимальний, наскільки це можливо, комфорт для водія та пасажирів. Як поводитиме себе авто за певних погодних умов, важливо знати ще до того, як він зійде з конвеєра. Для цього існують спеціальні "фабрики погоди" – Центри симуляції погодних умов, які дають змогу перевіряти "реакції" автомобіля.

Більше – дивіться у програмі. 

Теги: Авто Автотехнології
Джерело: 24 Канал
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