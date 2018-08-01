Як виявити, наскільки стійким є ваше авто до екстремальних погодних умов

Сучасні машини здатні витримувати екстремальні умови, забезпечуючи при цьому максимальний, наскільки це можливо, комфорт для водія та пасажирів. Як поводитиме себе авто за певних погодних умов, важливо знати ще до того, як він зійде з конвеєра. Для цього існують спеціальні "фабрики погоди" – Центри симуляції погодних умов, які дають змогу перевіряти "реакції" автомобіля.

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