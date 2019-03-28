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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
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      Телеканал новостей 24 Программы Інститут просвіти
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Как определиться за кого голосовать и не потерять право голоса

      Інститут просвіти 53 Читати новину українською

      До выборов президента осталось несколько дней. Несколько дней, чтобы сделать вклад в будущее Украины. Мы нанимаем президента на работу и имеем право требовать от него качественного выполнения обязанностей.

      Президент является главой государства и имеет достаточно полномочий, чтобы менять страну. Он строит имидж страны в международной политике и отвечает за оборону. По результатам парламентских выборов, президент подает кандидатуру премьер-министра.

      Читайте также: Президентские выборы: есть ли альтернатива избирательным бюллетеням

      Не пренебрегайте своим правом выбора. Равнодушие порождает нарекания и страшные преступления.

      Как определиться за кого голосовать?

      Ознакомьтесь на сайте Центральной избирательной комиссии с программами кандидатов. Чтобы ваш голос не пропал зря, анализируйте – "не по словам, а по делам". Речь идет не только о профессиональности, президентом должен быть моральный человек, который не замешан в коррупции.

      Свідомо обирайте президента

      Сознательно выбирайте президента

      Не продавайте свой голос. За это предусмотрена уголовная ответственность. За годы независимости ни один из кандидатов не получил наказания за подкуп. Зато были случаи, когда наказывали подкупленных избирателей.

      Как не потерять право голоса?

      Заранее узнайте о месте голосования. Проверьте, есть ли вы в избирательных списках и правильно ли написали вашу фамилию.

      Это можно сделать с помощью госреестра избирателей. Зайдите на сайт и перейдите по ссылке "кабинет избирателя". Выберите графу "проверка включения" и введите свои данные.

      Як перевірити, чи є ти у списках виборців

      Как проверить, есть ли вы в списках избирателей

      Если вас нет в списках избирателей и вы узнали об этом в последнюю неделю перед выборами – обратитесь в суд. Он обязан безотлагательно рассматривать исковые заявления.

      Читайте также: Что известно о топ-5 кандидатах в президенты: краткая биография

      Помните, если вы не придете на выборы, ваш голос используют против вас. Прошлые 5 лет красноречиво показали, голос украинцев таки имеет силу. Время проявить свое общественное сознание и прийти на выборы.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Інститут просвіти
      Источник: 24 канал
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