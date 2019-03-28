Как определиться за кого голосовать и не потерять право голоса

До выборов президента осталось несколько дней. Несколько дней, чтобы сделать вклад в будущее Украины. Мы нанимаем президента на работу и имеем право требовать от него качественного выполнения обязанностей.

Президент является главой государства и имеет достаточно полномочий, чтобы менять страну. Он строит имидж страны в международной политике и отвечает за оборону. По результатам парламентских выборов, президент подает кандидатуру премьер-министра.

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Не пренебрегайте своим правом выбора. Равнодушие порождает нарекания и страшные преступления.

Как определиться за кого голосовать?

Ознакомьтесь на сайте Центральной избирательной комиссии с программами кандидатов. Чтобы ваш голос не пропал зря, анализируйте – "не по словам, а по делам". Речь идет не только о профессиональности, президентом должен быть моральный человек, который не замешан в коррупции.

Сознательно выбирайте президента

Не продавайте свой голос. За это предусмотрена уголовная ответственность. За годы независимости ни один из кандидатов не получил наказания за подкуп. Зато были случаи, когда наказывали подкупленных избирателей.

Как не потерять право голоса?

Заранее узнайте о месте голосования. Проверьте, есть ли вы в избирательных списках и правильно ли написали вашу фамилию.

Это можно сделать с помощью госреестра избирателей. Зайдите на сайт и перейдите по ссылке "кабинет избирателя". Выберите графу "проверка включения" и введите свои данные.

Как проверить, есть ли вы в списках избирателей

Если вас нет в списках избирателей и вы узнали об этом в последнюю неделю перед выборами – обратитесь в суд. Он обязан безотлагательно рассматривать исковые заявления.

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Помните, если вы не придете на выборы, ваш голос используют против вас. Прошлые 5 лет красноречиво показали, голос украинцев таки имеет силу. Время проявить свое общественное сознание и прийти на выборы.