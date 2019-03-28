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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Як визначитися за кого голосувати та не втратити право голосу

      Інститут просвіти 161 Читать новость на русском

      До виборів президента залишилося кілька днів. Кілька днів, аби зробити внесок у майбутнє України. Ми наймаємо президента на роботу і маємо право вимагати від нього якісного виконання обов’язків.

      Президент є главою держави і має достатньо повноважень, щоб змінювати країну. Він будує імідж країни у міжнародній політиці та відповідає за оборону. За результатами парламентських виборів, президент подає кандидатуру прем'єр-міністра.

      Читайте також: Президентські вибори: чи є альтернатива виборчим бюлетеням

      Не нехтуйте своїм правом вибору. Байдужість породжує нарікання та найстрашніші злочини.

      Як визначитися за кого голосувати?

      Ознайомтеся на сайті Центральної виборчої комісії з програмами кандидатів. Аби ваш голос не пропав дарма, аналізуйте – "не за словами, а за ділами". Йдеться ж не лише про професійність, президентом має бути моральна людина, яка не замішана в корупції.

      Свідомо обирайте президента
      Свідомо обирайте президента

      Не продавайте свій голос. За це передбачена кримінальна відповідальність. За роки незалежності жоден із кандидатів не отримав покарання за підкуп. Натомість були випадки, коли крали підкуплених виборців.

      Як не втратити право голосу?

      Заздалегідь дізнайтеся про місце голосування. Перевірте, чи є ви у виборчих списках і чи правильно написали ваше прізвище. 

      Це можна зробити з допомогою держреєстру виборців. Зайдіть на сайт та перейдіть за посиланням "кабінет виборця". Виберіть графу "перевірка включення" та введіть свої дані.

      Як перевірити, чи є ти у списках виборців
      Як перевірити, чи є ти у списках виборців

      Якщо вас немає у списках виборців і ви дізналися про це в останній тиждень перед виборами – зверніться до суду. Він зобов’язаний невідкладно розглядати позивні заяви.

      Читайте також: Що відомо про топ-5 кандидатів у президенти: коротка біографія

      Пам’ятайте, якщо ви не прийдете на вибори, ваш голос використають проти вас. Минулі 5 років промовисто засвідчили, голос українців таки має силу. Час проявити свою громадську свідомість та прийти на вибори.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Інститут просвіти
      Джерело: 24 канал
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