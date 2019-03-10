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      Президентські вибори: чи є альтернатива виборчим бюлетеням

      Інститут просвіти 134 Читать новость на русском

      За інформацією ЦВК, вибори президента коштують Україні 2,355 мільярда гривень. Значні витрати йдуть на організацію виборчих дільниць та підрахунки голосів. Чи є альтернатива традиційному голосуванню через бюлетені – читайте у матеріалі.

      Все більше країн світу перестають використовувати на виборах паперові бюлетені, а замінюють їх на електронні аналоги. 

      Читайте також: Скільки країн відмовилися від поліетиленових пакетів та чим їх можна замінити

      Як голосують в Естонії

      Громадяни Естонії можуть віддати свій голос на виборах через інтернет. Для цього потрібно мати ID-карту, пристрій для її зчитування та вихід в мережу. Також можна проголосувати зі смартфона, використовуючи спеціальну SIM-карту.

      Голосування Естонія
      Пристрій для зчитування ID-карток

      Традиційна система голосування там все ще існує, як альтернатива, але вона не така популярна. Ризик хакерських атак існує, проте експерти кажуть, що він не є вищий за ризик фальсифікації із паперовими бюлетенями. Голоси рахує комп’ютер, тому результат виборів відомо одразу ж після голосування.

      Електронне голосування не лише економить гроші платників податків, а й збільшує активність виборців.  Та такі вибори можливі лише тоді, коли виборці довіряють їхнім організаторам.

      Як голосують в Україні

      Українці використовують для голосування виборчі бюлетені, де надрукований список кандидатів на посаду президента. Виборець відмічає один з варіантів та кидає лист до скриньки.

      Голосування в Україні
      Голосування на президентських виборах в Україні

      Встановлюючи результати виборів, бюлетені виймаються зі скриньки, й виборча комісія підраховує кількість голосів відповідно до позначок, які поставили громадяни. Бюлетені визнаються недійсними, якщо на папері відсутня позначка або їх є декілька.

      Президентські вибори 2019
      Президентські вибори в Україні 2019

      Про кандидатів у президенти – читайте тут.
      Про нерухомість кандидатів у президенти можна дізнатися тут.

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      Теги: Новини України Інститут просвіти Естонія Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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