Президентські вибори: чи є альтернатива виборчим бюлетеням

За інформацією ЦВК, вибори президента коштують Україні 2,355 мільярда гривень. Значні витрати йдуть на організацію виборчих дільниць та підрахунки голосів. Чи є альтернатива традиційному голосуванню через бюлетені – читайте у матеріалі.

Все більше країн світу перестають використовувати на виборах паперові бюлетені, а замінюють їх на електронні аналоги.

Читайте також: Скільки країн відмовилися від поліетиленових пакетів та чим їх можна замінити

Як голосують в Естонії

Громадяни Естонії можуть віддати свій голос на виборах через інтернет. Для цього потрібно мати ID-карту, пристрій для її зчитування та вихід в мережу. Також можна проголосувати зі смартфона, використовуючи спеціальну SIM-карту.



Пристрій для зчитування ID-карток

Традиційна система голосування там все ще існує, як альтернатива, але вона не така популярна. Ризик хакерських атак існує, проте експерти кажуть, що він не є вищий за ризик фальсифікації із паперовими бюлетенями. Голоси рахує комп’ютер, тому результат виборів відомо одразу ж після голосування.

Електронне голосування не лише економить гроші платників податків, а й збільшує активність виборців. Та такі вибори можливі лише тоді, коли виборці довіряють їхнім організаторам.

Як голосують в Україні

Українці використовують для голосування виборчі бюлетені, де надрукований список кандидатів на посаду президента. Виборець відмічає один з варіантів та кидає лист до скриньки.



Голосування на президентських виборах в Україні

Встановлюючи результати виборів, бюлетені виймаються зі скриньки, й виборча комісія підраховує кількість голосів відповідно до позначок, які поставили громадяни. Бюлетені визнаються недійсними, якщо на папері відсутня позначка або їх є декілька.



Президентські вибори в Україні 2019

Про кандидатів у президенти – читайте тут.

Про нерухомість кандидатів у президенти можна дізнатися тут.