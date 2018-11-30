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      Інститут просвіти. Скільки країн відмовилися від поліетиленових пакетів та чим їх можна замінити

      Інститут просвіти 108 Читать новость на русском

      Впродовж лише останніх 65-ти років людство виробило понад вісім мільярдів тон пластику. Більша частина цього непотребу – пластикові пакети. Саме їх називають екологічною чумою XXI століття.

      В об’ємі – це як 25 тисяч нью-йорських хмарочосів, а вагою – як мільярд слонів.

      Читайте також: Чим замінити поліетиленові кульки: від біопакетів до полотняних мішечків

      У світовий океан щороку потрапляє 8 мільйонів тон пластику. Якщо такими темпами рухатися далі, то до 2050 року в океанах за вагою буде більше пластику ніж риби.

      За підрахунками екологів, кожна людина за рік використовує близько 500 поліетиленових мішечків. А один такий пакет розкладається понад 100 років.

      Сьогодні вже 33 країни світу повністю заборонили використання поліетиленових пакетів. Ще 53 країни запровадили часткову заборону або податок. Найбільш жорстоке покарання у Кенії – за використання поліетиленових пакетів там можна відсидіти за ґратами до 4 років, або сплатити штраф сумою 40 тисяч доларів.

      Заборона поліетиленових пакетів у світі
      Заборона поліетиленових пакетів у світі

      В Україні таких штрафів немає, але Київ, Львів, а також містечка Славське та Дрогобич, офіційно рекомендували обмежити використання поліетиленових пакетів у торговельних мережах.

      Замінити звичні нам пакети просто – як альтернативу можна використовувати еко-сумки, вони зручні та практичні. Їх можна легко прати та використовувати багаторазово. Ще є плетені сумки-сіточки, у яких зручно переносити продукти і товари. Тканинні ж мішечки чудово підійдуть для сипучих продуктів.

      Теги: Інститут просвіти Екологія Кенія
      Джерело: 24 канал
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