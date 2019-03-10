Президентские выборы: есть ли альтернатива избирательным бюллетеням

По информации ЦИК, выборы президента стоят Украине 2,355 миллиарда гривен. Значительные расходы идут на организацию избирательных участков и подсчет голосов. Есть ли альтернатива традиционному голосованию через бюллетени – читайте в материале.

Все больше стран мира перестают использовать бумажные бюллетени на выборах, а заменяют их на электронные аналоги.

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Как голосуют в Эстонии

Граждане Эстонии могут отдать свой голос на выборах через интернет. Для этого нужно иметь ID-карту, устройство для ее считывания и выход в сеть. Также можно проголосовать со смартфона, используя специальную SIM-карту.



Устройство для считывания ID-карт

Традиционная система голосования там все еще существует, как альтернатива, но она не так популярна. Риск хакерских атак существует, однако эксперты говорят, что он не является выше риска фальсификации с бумажными бюллетенями. Голоса считает компьютер, поэтому результат выборов известны сразу же после голосования.

Электронное голосование не только экономит деньги налогоплательщиков, но и увеличивает активность избирателей. И такие выборы возможны только тогда, когда избиратели доверяют их организаторам.

Как голосуют в Украине

Украинцы используют для голосования избирательные бюллетени, где напечатан список кандидатов на должность президента. Избиратель отмечает один из вариантов и бросает лист в ящик.



Голосование на президентских выборах в Украине

Устанавливая результаты выборов, бюллетени вынимаются из ящика, и избирательная комиссия подсчитывает количество голосов соответственно с отметками, которые поставили граждане. Бюллетени признаются недействительными, если на бумаге отсутствует отметка или их несколько.



Президентские выборы в Украине 2019

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