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      Президентские выборы: есть ли альтернатива избирательным бюллетеням

      Інститут просвіти 74 Читати новину українською

      По информации ЦИК, выборы президента стоят Украине 2,355 миллиарда гривен. Значительные расходы идут на организацию избирательных участков и подсчет голосов. Есть ли альтернатива традиционному голосованию через бюллетени – читайте в материале.

      Все больше стран мира перестают использовать бумажные бюллетени на выборах, а заменяют их на электронные аналоги.

      Читайте также: Сколько стран отказались от полиэтиленовых пакетов и чем их можно заменить

      Как голосуют в Эстонии

      Граждане Эстонии могут отдать свой голос на выборах через интернет. Для этого нужно иметь ID-карту, устройство для ее считывания и выход в сеть. Также можно проголосовать со смартфона, используя специальную SIM-карту.

      Голосування Естонія
      Устройство для считывания ID-карт

      Традиционная система голосования там все еще существует, как альтернатива, но она не так популярна. Риск хакерских атак существует, однако эксперты говорят, что он не является выше риска фальсификации с бумажными бюллетенями. Голоса считает компьютер, поэтому результат выборов известны сразу же после голосования.

      Электронное голосование не только экономит деньги налогоплательщиков, но и увеличивает активность избирателей. И такие выборы возможны только тогда, когда избиратели доверяют их организаторам.

      Как голосуют в Украине

      Украинцы используют для голосования избирательные бюллетени, где напечатан список кандидатов на должность президента. Избиратель отмечает один из вариантов и бросает лист в ящик.

      Голосування в Україні
      Голосование на президентских выборах в Украине

      Устанавливая результаты выборов, бюллетени вынимаются из ящика, и избирательная комиссия подсчитывает количество голосов соответственно с отметками, которые поставили граждане. Бюллетени признаются недействительными, если на бумаге отсутствует отметка или их несколько.

      Президентські вибори 2019
      Президентские выборы в Украине 2019

      О кандидатах в президенты – читайте здесь.
      О недвижимости кандидатов в президенты можно узнать здесь.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Эстония Інститут просвіти
      Источник: 24 канал
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