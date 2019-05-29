Как отбирают кандидатов в "Самопомич": объяснение эксперта

Избиратели путем тайного голосования cформировали рейтинг кандидатов в народные депутаты от "Самопомочи" среди лидеров областей. Этот рейтинг станет основой для финального избирательного списка партии на выборах в Верховную Раду.

Хороший ли это пример для выбора кандидатов в партию – рассказал политический эксперт Виктор Таран в прямом эфире 24 канала.

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"Когда о праймериз говорят партии, у которых есть постоянное электоральное ядро ​​и партийные ячейки депутатов в местных советах, то у них это сработает хорошо. Ведь все понимают, из кого выбирает "Самопомич"– это мощная сила в парламенте и местных советах. Конечно, праймериз – это очень хорошо, но какие будут результаты – неизвестно", – сказал эксперт.

Что такое праймериз?

Тип голосования, в котором избирается один кандидат от партии. Между выбранными кандидатами затем проходит обычное голосование. Содержание "праймериз" состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах.

Таран ответил, что также понятен такой вариант для партий БПП. "Но когда о праймериз говорит "Слуга народа", то я этого не понимаю. Потому что непонятно, из кого там выбирать", – подчеркнул эксперт.

Я понял логику "Самопомочи": они берут три группы и из них будут выбирать. Еще я не понимаю того, что руководители партий не берут к себе старых депутатов, ведь это часто профессиональные нардепы, которые прекрасно работали в политике и отстаивали позицию избирателей. Возможно именно благодаря таким депутатам мы и имеем 20% доверия к парламенту,

– заявил Таран.

Он добавил, что в парламенте нужно уметь работать, ведь мы ищем не новичков, а опытных политиков.