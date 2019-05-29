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      Как отбирают кандидатов в "Самопомич": объяснение эксперта

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      Избиратели путем тайного голосования cформировали рейтинг кандидатов в народные депутаты от "Самопомочи" среди лидеров областей. Этот рейтинг станет основой для финального избирательного списка партии на выборах в Верховную Раду.

      Хороший ли это пример для выбора кандидатов в партию – рассказал политический эксперт Виктор Таран в прямом эфире 24 канала.

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      "Когда о праймериз говорят партии, у которых есть постоянное электоральное ядро ​​и партийные ячейки депутатов в местных советах, то у них это сработает хорошо. Ведь все понимают, из кого выбирает "Самопомич"– это мощная сила в парламенте и местных советах. Конечно, праймериз – это очень хорошо, но какие будут результаты – неизвестно", – сказал эксперт.

      Что такое праймериз?
      Тип голосования, в котором избирается один кандидат от партии. Между выбранными кандидатами затем проходит обычное голосование. Содержание "праймериз" состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах.

      Таран ответил, что также понятен такой вариант для партий БПП. "Но когда о праймериз говорит "Слуга народа", то я этого не понимаю. Потому что непонятно, из кого там выбирать", – подчеркнул эксперт.

      Я понял логику "Самопомочи": они берут три группы и из них будут выбирать. Еще я не понимаю того, что руководители партий не берут к себе старых депутатов, ведь это часто профессиональные нардепы, которые прекрасно работали в политике и отстаивали позицию избирателей. Возможно именно благодаря таким депутатам мы и имеем 20% доверия к парламенту,
      – заявил Таран.

      Он добавил, что в парламенте нужно уметь работать, ведь мы ищем не новичков, а опытных политиков.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Парламентские выборы 2019 Новости политики Самопомич Андрей Садовой
      Источник: 24 канал
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