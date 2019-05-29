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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Як відбирають кандидатів у "Самопоміч": пояснення експерта

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      Виборці шляхом таємного голосування cформували рейтинг кандидатів у народні депутати від "Самопомочі" серед лідерів областей. Цей рейтинг стане основою для фінального виборчого списку партії на виборах до Верховної Ради.

      Чи хорочий це приклад для вибору кандидатів у партію – розповів політичний експерт Віктор Таран у прямому ефірі 24 каналу.

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      "Коли про праймеріз говорять партії, які мають стале електоральне ядро та партійні осередки депутатів у місцевих радах, то у них це спрацює добре. Ажде всі розуміють, з кого вибирає "Самопоміч" – це потужна сила в парламенті та місцевих радах. Звичайно, праймеріз – це дуже добре, але які будуть результати – невідомо", – сказав експерт.

      Що таке праймеріз?Тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії. Між обраними кандидатами потім проходить звичайне голосування. Зміст "праймеріз" полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах.

      Таран відповів, що також зрозумілим є такий варіант для партій БПП. "Але коли про праймеріз говорить "Слуга народу", то я цього не розумію. Тому що не зрозуміло, з кого там вибирати", – наголосив експерт.

      Я зрозумів логіку "Самопомочі": вони беруть три групи і з них будуть обирати. Ще я не розумію того, що очільники партій не беруть до себе старих депутатів, адже це часто фахові нардепи, які чудово працювали в політиці і відстоювали позицію виборців. Можливо саме завдяки таким депутатам ми і маємо 20% довіри до парламенту,
      – заявив Таран.

      Він додав, що в парламенті потрібно вміти працювати, адже ми шукаємо не новачків, а досвідчених політиків. 

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      Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Андрій Садовий Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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