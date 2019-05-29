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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Садовий розповів про нові обличчя у партії "Самопоміч"

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      Партія "Самопоміч" презентувала кандидатів на дострокові парламентські вибори. Лідер фракції Андрій Садовий розповів, що серед них є люди, які наразі невідомі у Верховній Раді України.

      Садовий в ефірі 24 каналу сказав, що люди нині хочуть бачити нових депутатів у Раді за відкритими списками.

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      "Поки парламент цей закон не прийняв, то ми вирішили започаткувати це в себе у партії. Спершу обирала кожна область лідерів в список, а сьогодні всі зібралися разом, аби проголосувати, і на кінець дня буде перелік кандидатів в народні депутати", – пояснив міський голова Львова.

      Він розповів, що у партії будуть нові обличчя, які є лідерами громадських та професійних середовищ.

      Вони є можливо не відомі для українського парламенту, але більшість з них є відомі у своїх містах та областях – це громадські діячі та підприємці,
      – сказав Садовий.

      За його словами, 30% людей у партії – це чинні депутати, які також пройшли рейтингування по всіх областях. Садовий пояснив, що такі люди потрібні, адже у них є фах та досвід у політиці.

      До прикладу, Ірина Подоляк з питань культури є поза конкуренцією, Ірина Сисоєнко багато зробила в медицині, Тетяна Острікова, Олег Березюк, Роман Семенюха, Оксана Сироїд, Олег Лаврик – кожен з них є хорошим фахівцем,
      – наголосив політик.

      Садовий додав, що фінальний список депутатів на парламентські вибори вони передадуть на обговорення громадськості, до прикладу, руху "Чесно" та "Опора". 

      "Якщо будуть зауваження та критика від громадян країни, то ми будемо лише вдячні, тому що фінальне рішення ми маємо прийняти 8 червня на з'їзді партії", – зазначив мер Львова. 

      вибори парламентські
      Хто має шанс пройти до парламенту згідно із соцопитуванням

       
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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Самопоміч Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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