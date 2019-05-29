Садовый рассказал о новых лицах в партии "Самопомич"

Партия "Самопомич" презентовала кандидатов на досрочные парламентские выборы. Лидер фракции Андрей Садовый рассказал, что среди них есть люди, которые пока неизвестны в Верховной Раде Украины.

Садовый в эфире 24 канала сказал, что люди сейчас хотят видеть новых депутатов в Совете по открытым спискам.

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"Пока парламент этот закон не принял, то мы решили создать это у себя в партии. Сначала каждая область выбирала лидеров в список, а сегодня все собрались вместе, чтобы проголосовать, и на конец дня будет перечень кандидатов в народные депутаты", – пояснил городской голова Львова.

Он рассказал, что в партии будут новые лица, которые являются лидерами общественных и профессиональных сред.

Они возможно не известны для украинского парламента, но большинство из них известны в своих городах и областях – это общественные деятели и предприниматели,

– сказал Садовый.

По его словам, 30% людей в партии – это действующие депутаты, которые также прошли рейтингование по всех областях. Садовый объяснил, что такие люди нужны, ведь у них есть специальность и опыт в политике.

К примеру, Ирина Подоляк по вопросам культуры является вне конкуренции, Ирина Сысоенко много сделала в медицине, Татьяна Острикова, Олег Березюк, Роман Семенюха, Оксана Сыроид, Олег Лаврик – каждый из них является хорошим специалистом,

– подчеркнул политик.

Садовый добавил, что финальный список депутатов на парламентские выборы они передадут на обсуждение общественности, к примеру, движения "Честно" и "Опора".

"Если будут замечания и критика от граждан страны, то мы будем только благодарны, потому что финальное решение мы должны принять 8 июня на съезде партии", – отметил мэр Львова.



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