20:15
29 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Тимати будет одевать опрышников Кожугета
      Вєсті Кремля
      22:15, 28 мая
      Вести.UA: Абсурдные козыри Луценко. Ляшко дышит Гройсману в спину
      Вєсті.UA
      21:49, 28 мая
      Сколько зарабатывает олигарх Фирташ на заводе-гиганте и кто из чиновников ему помогает
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Садовый рассказал о новых лицах в партии "Самопомич"

      28 Читати новину українською

      Партия "Самопомич" презентовала кандидатов на досрочные парламентские выборы. Лидер фракции Андрей Садовый рассказал, что среди них есть люди, которые пока неизвестны в Верховной Раде Украины.

      Садовый в эфире 24 канала сказал, что люди сейчас хотят видеть новых депутатов в Совете по открытым спискам.

      Читайте также: Парламентские выборы-2019: какие партии-кандидаты идут и какие у них шансы

      "Пока парламент этот закон не принял, то мы решили создать это у себя в партии. Сначала каждая область выбирала лидеров в список, а сегодня все собрались вместе, чтобы проголосовать, и на конец дня будет перечень кандидатов в народные депутаты", – пояснил городской голова Львова.

      Он рассказал, что в партии будут новые лица, которые являются лидерами общественных и профессиональных сред.

      Они возможно не известны для украинского парламента, но большинство из них известны в своих городах и областях это общественные деятели и предприниматели,
      – сказал Садовый.

      По его словам, 30% людей в партии – это действующие депутаты, которые также прошли рейтингование по всех областях. Садовый объяснил, что такие люди нужны, ведь у них есть специальность и опыт в политике.

      К примеру, Ирина Подоляк по вопросам культуры является вне конкуренции, Ирина Сысоенко много сделала в медицине, Татьяна Острикова, Олег Березюк, Роман Семенюха, Оксана Сыроид, Олег Лаврик – каждый из них является хорошим специалистом,
      – подчеркнул политик.

      Садовый добавил, что финальный список депутатов на парламентские выборы они передадут на обсуждение общественности, к примеру, движения "Честно" и "Опора".

      "Если будут замечания и критика от граждан страны, то мы будем только благодарны, потому что финальное решение мы должны принять 8 июня на съезде партии", – отметил мэр Львова.

      вибори парламентські
      У кого есть шанс пройти в парламент согласно соцопросу

       
      blog_ava
      Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте президента
      сегодня
      1823
      Теги: Новости Украины Парламентские выборы 2019 Андрей Садовой Самопомич Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      сегодня , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук