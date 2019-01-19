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      Как отпраздновать Крещение без чрезвычайных ситуаций: советы спасателей

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      В Украине 19 января празднуют Крещение
      В Украине 19 января празднуют Крещение / Фото из открытых источников

      19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников – Крещение господне, которое традиционно сопровождается массовым посещением водоемов и погружениями в ледяную воду.

      Для того, чтобы избежать возникновения чрезвычайных событий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться, передают в ГСЧС Украины.

      Читайте также: Как выполнить обряд на Крещение и не навредить здоровью: правила поведения в ледяной воде

      На местах дежурят спасатели, водолазы ГСЧС, правоохранители и медицинские работники. В частности, на водоемах страны уже установлено 967 спасательных постов в составе 3-4 человек со средствами спасения. В общем, в этот день от ГСЧС на водных объектах дежурят более 2 тысяч 900 человек и 541 единица техники,
      – рассказывают мчсники.

      Кроме этого, спасатели обнародовали советы для смельчаков, которые решили погружаться в воду в этот праздничный день.

      Так, в ГСЧС советуют:

      окунаться только в специально оборудованных местах, где дежурят экстренные службы;

      не допускайте скопления людей возле проруби, особенно детей, поскольку есть угроза провалиться под лед;

      ни в коем случае нельзя нырять в воду. Заходить в воду необходимо медленно и осторожно;

      находиться в ледяной воде можно не более 10 секунд – трех погружений вполне достаточно;

      при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;

      после купания необходимо согреться – растереть тело полотенцем, быстро переодеться в сухое белье и выпить горячего чая или узвара;

      купание в ледяной воде в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещается.

      Теги: Новости Украины Новогодние праздники ГСЧС
      Источник: 24 Канал
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