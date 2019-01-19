Как отпраздновать Крещение без чрезвычайных ситуаций: советы спасателей

19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников – Крещение господне, которое традиционно сопровождается массовым посещением водоемов и погружениями в ледяную воду.

Для того, чтобы избежать возникновения чрезвычайных событий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться, передают в ГСЧС Украины.

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На местах дежурят спасатели, водолазы ГСЧС, правоохранители и медицинские работники. В частности, на водоемах страны уже установлено 967 спасательных постов в составе 3-4 человек со средствами спасения. В общем, в этот день от ГСЧС на водных объектах дежурят более 2 тысяч 900 человек и 541 единица техники,

– рассказывают мчсники.

Кроме этого, спасатели обнародовали советы для смельчаков, которые решили погружаться в воду в этот праздничный день.

Так, в ГСЧС советуют:

окунаться только в специально оборудованных местах, где дежурят экстренные службы;



не допускайте скопления людей возле проруби, особенно детей, поскольку есть угроза провалиться под лед;



ни в коем случае нельзя нырять в воду. Заходить в воду необходимо медленно и осторожно;



находиться в ледяной воде можно не более 10 секунд – трех погружений вполне достаточно;



при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;



после купания необходимо согреться – растереть тело полотенцем, быстро переодеться в сухое белье и выпить горячего чая или узвара;



купание в ледяной воде в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещается.