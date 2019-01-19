Як відсвяткувати Водохреще без надзвичайних ситуацій: поради рятувальників

19 січня в Україні відзначається одне із найважливіших релігійних свят – Водохреще, яке традиційно супроводжується масовим відвідуванням водойм та зануреннями у крижану воду.

Для того, щоб уникнути виникнення надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися, передають у ДСНС України.

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На місцях чергують рятувальники, водолази ДСНС, правоохоронці та медичні працівники. Зокрема, на водоймах країни вже встановлено 967 рятувальних постів у складі 3-4 осіб із засобами порятунку. Загалом, цього дня від ДСНС на водних об'єктах чергують понад 2 тисячі 900 осіб та 541 одиниця техніки,

– розповідають надзвичайники.

Окрім цього, рятувальники оприлюднили поради для сміливців, які вирішили занурюватись у воду в цей святковий день.

Так, у ДСНС радять:

занурюватися лише у спеціально облаштованих місцях, де чергують екстрені служби;



не допускайте скупчення людей біля ополонки, особливо дітей, оскільки є загроза провалитися під лід;



у жодному разі не можна пірнати у воду. Заходити в ополонку необхідно повільно й обережно;



перебувати у крижаній воді можна не більше 10 секунд – трьох занурень цілком достатньо;



при виході не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник;



після купання потрібно зігрітися – розтерти тіло рушником, швидко перевдягнутися в суху білизну і випити гарячого чаю чи узвару;



купання в крижаній воді у стані алкогольного сп'яніння категорично забороняється.