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      Як відсвяткувати Водохреще без надзвичайних ситуацій: поради рятувальників

      28 Читать новость на русском
      В Україні 19 січня святкують Водохреще
      В Україні 19 січня святкують Водохреще / Фото з вільних джерел

      19 січня в Україні відзначається одне із найважливіших релігійних свят – Водохреще, яке традиційно супроводжується масовим відвідуванням водойм та зануреннями у крижану воду.

      Для того, щоб уникнути виникнення надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися, передають у ДСНС України.

      Читайте також: Як виконати обряд на Водохреща й не зашкодити здоров'ю: правила поведінки в крижаній воді

      На місцях чергують рятувальники, водолази ДСНС, правоохоронці та медичні працівники. Зокрема, на водоймах країни вже встановлено 967 рятувальних постів у складі 3-4 осіб із засобами порятунку. Загалом, цього дня від ДСНС на водних об'єктах чергують понад 2 тисячі 900 осіб та 541 одиниця техніки,
      – розповідають надзвичайники.

      Окрім цього, рятувальники оприлюднили поради для сміливців, які вирішили занурюватись у воду в цей святковий день.

      Так, у ДСНС радять:

      занурюватися лише у спеціально облаштованих місцях, де чергують екстрені служби;

      не допускайте скупчення людей біля ополонки, особливо дітей, оскільки є загроза провалитися під лід;

      у жодному разі не можна пірнати у воду. Заходити в ополонку необхідно повільно й обережно;

      перебувати у крижаній воді можна не більше 10 секунд – трьох занурень цілком достатньо;

      при виході не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник;

      після купання потрібно зігрітися – розтерти тіло рушником, швидко перевдягнутися в суху білизну і випити гарячого чаю чи узвару;

      купання в крижаній воді у стані алкогольного сп'яніння категорично забороняється.

      Теги: Новини України ДСНС Новорічні свята
      Джерело: 24 Канал
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