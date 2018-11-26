01:29
27 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Россияне выбивают из Трампа долги. Рогозин собрался на Луну
      Вєсті Кремля
      21:42, 26 ноября
      Вести.UA. Чемпион по хитрости Продан. Возмутительное письмо Геращенко в Британию
      Вєсті.UA
      20:27, 26 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Как отреагировали кремлевские пропагандисты на конфликт в Азовском море

      116 Читати новину українською

      В западных государствах уже осудили агрессивные действия российских военных в Керченском проливе, однако в России, как всегда, открещиваются от любой ответственности.

      Ведущие и пропагандисты на известных российских каналах уверяют, что "Украина готовится к войне с Россией на Азове".

      Читайте также: "Моряки, держитесь": украинцы поддерживают пленных военных – трогательное видео

      Порошенко приказал взять под полный контроль все побережье Украины и угрожает в одностороннем порядке установить там новые границы. Российский МИД предостерегает Порошенко от подобного рода заявлений и авантюр, в российском внутреннем, напоминаем, море,
      – сказали ведущие на российском канале.

      Вот так, неожиданно Азовское море стало внутренним морем России. Пропагандисты Кремля уже даже не скрывают аппетитов Москвы, кроме того, и не признают ответственности за агрессию. В Москве убеждены: обстрел российскими солдатами украинских в Керченском проливе – это провокация Киева.

      "Украина устроила провокацию в Черном море. Два катера и буксир нарушили границу России и попытались приблизиться к Керченскому мосту", – заявил одиозный ведущий телеканала "Россия 1" Владимир Соловь'в.


      Владимир Соловьёв

      Очевидно, он забыл, что договор между Украиной и Россией о сотрудничестве в Азовском море предусматривает свободное пересечение Керченского пролива судами обеих стран. Кремлевский пропагандист пош'л даже дальше и озвучил угрозы украинцам в прямом эфире.

      Говорят также, что в воздухе наблюдались наши вертолеты и самолеты, то есть никаких иллюзий о том, что можно безнаказанно находиться в наших водах, не получив на это разрешения, ни у кого не должно было остаться,
      – сказал Соловьев.

      Еще один рупор Кремля – ​​Дмитрий Киселёв. Он вообще увидел в агрессивных действиях российских военнослужащих в Керченском проливе руку США.

      Вашингтон явно подогрел Петра Алексеевича на морскую провокацию против России, не иначе, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа, намеченную на саммите двадцатки в Аргентине,
      – отметил Дмитрий Киселев.

      Не только с экранов телевизоров россияне обвиняли Украину в эскалации в Керченском проливе. Глава российского МИД возложил вину за инцидент возле Керчи на Украину и заявил, что Киев нарушил международное право.


      Сергей Лавров

      Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего. Рассматривая Устав ООН, Конвенция по морскому праву 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства,
      – глава МИД России Сергей Лавров.

      Но глава российского МИД почему-то не вспомнил о Будапештском меморандуме, согласно которому Россия обязалась гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины. А в 2014 году грубо нарушила его. Так же не помнит Лавров и о Договоре о дружбе между нашими странами. А документ тоже гарантирует незыблемость границ Украины. Но на фоне нарушения Москвой почти всех договоров с Украиной, очевидно, не стоит рассчитывать, что Кремль будет придерживаться еще и договора о сотрудничестве в Азовском море.

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут с 9 утра 28 ноября.

      Теги: Новости России Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Боевики 45 раз обстреляли наши позиции, используя "гумконвой", — АТО
       6 декабря 2014 , 08:26 1
      Рабинович заявил, что не пойдет в президенты – все из-за религии
       15 ноября , 12:53
      Перемога vs. зрада, или "Вы г**но": Цыганков показал, что ему писал "верный" фанат Динамо из-за Аякса
       29 августа , 14:25
      Голкипер Львова признался, сколько получат игроки команды за отобранные у Шахтера очки
       23 ноября , 21:47
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук