Как отреагировали кремлевские пропагандисты на конфликт в Азовском море

В западных государствах уже осудили агрессивные действия российских военных в Керченском проливе, однако в России, как всегда, открещиваются от любой ответственности.

Ведущие и пропагандисты на известных российских каналах уверяют, что "Украина готовится к войне с Россией на Азове".

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Порошенко приказал взять под полный контроль все побережье Украины и угрожает в одностороннем порядке установить там новые границы. Российский МИД предостерегает Порошенко от подобного рода заявлений и авантюр, в российском внутреннем, напоминаем, море,

– сказали ведущие на российском канале.

Вот так, неожиданно Азовское море стало внутренним морем России. Пропагандисты Кремля уже даже не скрывают аппетитов Москвы, кроме того, и не признают ответственности за агрессию. В Москве убеждены: обстрел российскими солдатами украинских в Керченском проливе – это провокация Киева.

"Украина устроила провокацию в Черном море. Два катера и буксир нарушили границу России и попытались приблизиться к Керченскому мосту", – заявил одиозный ведущий телеканала "Россия 1" Владимир Соловь'в.



Владимир Соловьёв

Очевидно, он забыл, что договор между Украиной и Россией о сотрудничестве в Азовском море предусматривает свободное пересечение Керченского пролива судами обеих стран. Кремлевский пропагандист пош'л даже дальше и озвучил угрозы украинцам в прямом эфире.

Говорят также, что в воздухе наблюдались наши вертолеты и самолеты, то есть никаких иллюзий о том, что можно безнаказанно находиться в наших водах, не получив на это разрешения, ни у кого не должно было остаться,

– сказал Соловьев.

Еще один рупор Кремля – ​​Дмитрий Киселёв. Он вообще увидел в агрессивных действиях российских военнослужащих в Керченском проливе руку США.

Вашингтон явно подогрел Петра Алексеевича на морскую провокацию против России, не иначе, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа, намеченную на саммите двадцатки в Аргентине,

– отметил Дмитрий Киселев.

Не только с экранов телевизоров россияне обвиняли Украину в эскалации в Керченском проливе. Глава российского МИД возложил вину за инцидент возле Керчи на Украину и заявил, что Киев нарушил международное право.



Сергей Лавров

Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего. Рассматривая Устав ООН, Конвенция по морскому праву 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства,

– глава МИД России Сергей Лавров.

Но глава российского МИД почему-то не вспомнил о Будапештском меморандуме, согласно которому Россия обязалась гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины. А в 2014 году грубо нарушила его. Так же не помнит Лавров и о Договоре о дружбе между нашими странами. А документ тоже гарантирует незыблемость границ Украины. Но на фоне нарушения Москвой почти всех договоров с Украиной, очевидно, не стоит рассчитывать, что Кремль будет придерживаться еще и договора о сотрудничестве в Азовском море.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут с 9 утра 28 ноября.