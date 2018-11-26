Як відреагували кремлівські пропагандисти на конфлікт в Азовському морі

У західних державах вже засудили агресивні дії російських військових у Керченській протоці, проте у Росії, як завжди, відхрещуються від будь-якої відповідальності.

Ведучі та пропагандисти на відомих російських каналах запевняють, що "Україна готується до війни з Росією на Азові".

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Порошенко наказав взяти під повний контроль усі узбережжя України і погрожує в односторонньому порядку встановити там нові кордони. Російський МЗС застерігає Порошенко від подібного роду заяв і авантюр, у російському внутрішньому, нагадуємо, морі,

– сказали ведучі на російському каналі.

Ось так, неочікувано Азовське море стало внутрішнім морем Росії. Пропагандисти Кремля вже навіть не приховують апетитів Москви, крім того, і не визнають відповідальності за агресію. У Москві переконані: обстріл російськими солдатами українських в Керченській протоці – це провокація Києва.

"Україна влаштувала провокацію в Чорному морі. Два катери і буксир порушили кордон Росії та спробували наблизитися до Керченської мосту", – заявив одіозний ведучий телеканалу "Росія 1" Владімір Соловйов.



Владімір Соловйов

Вочевидь, він забув, що договір між Україною і Росією про співробітництво в Азовському морі передбачає вільний перетин Керченської протоки суднами обох країн. Кремлівський пропагандист пішов навіть далі і озвучив погрози українцям в прямому ефірі.

Кажуть, також, що у повітрі спостерігалися наші вертольоти та літаки, тобто ніяких ілюзій про те, що можна безкарно перебувати у наших водах, не отримавши на це дозволу, ні у кого не повинно було залишитися,

– сказав Соловйов.

Ще один рупор Кремля – Дмітрій Кісельов. Він взагалі побачив у агресивних діях російських військовиків у Керченській протоці руку США.

Вашингтон явно підігрів Петра Олексійовича на морську провокацію проти Росії, не інакше, щоб зірвати зустріч Путіна і Трампа, намічену на саміті двадцятки в Аргентині,

– наголосив Дмітрій Кісєльов.

Не лише з екранів телевізорів росіяни звинувачували Україну в ескалації у Керченській протоці. Глава російського МЗС поклав провину за інцидент біля Керчі на Україну і заявив, що Київ порушив міжнародне право.



Сергій Лавров

Були порушені ключові положення міжнародного права, не тільки морського, а й загального. Розглядаючи Статут ООН, Конвенцію з морського права 1982 року та інші міжнародно-правові інструменти, які багаторазово вимагають від усіх держав поважати суверенітет іншої держави,

– глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Але очільник російського МЗС чомусь не згадав про Будапештський меморандум, за яким Росія зобов’язалася гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України. А у 2014 році грубо порушила його. Так само не пам’ятає Лавров і про Договір про дружбу між нашими країнами. А документ теж гарантує непорушність кордонів України. Але на тлі порушення Москвою майже всіх договорів з Україною, вочевидь, не варто розраховувати, що Кремль дотримуватиметься ще й договору про співпрацю в Азовському морі.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстреному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.