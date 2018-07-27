Как пережить смерч максимально безболезненно: советы от Укргидрометцентра

Все чаще в Украине наблюдают такое атмосферное явление как смерч. Идеальными условиями для их возникновения являются: высокая температура и влажность воздуха, а также благоприятные синоптические процессы.

В Укргидрометцентре рассказывают, что смерч –атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и часто распространяющийся до поверхности земли. Он имеет вид столба, который поднимает с земли мелкие предметы.

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По словам специалистов, в Украине чаще всего эти явления возникают и наблюдаются вдоль реки Днепр и над Черным морем.

Вчера (26 июля, – ред.) по словам очевидцев, вблизи Черновцов пронесся смерч. Это уже не первый случай возникновения смерчей в этом году на территории Украины,

– рассказывают синоптики.

В Укргидрометцентре дали советы, которые помогут пережить смерч "максимально безболезненно".

– Если стихия застала вас на природе, прежде всего в целях защиты от стихии необходимо выбрать укрытия: овраги, ямы, рвы, канавы, кюветы дорог.

– При этом нужно лечь на дно укрытия и плотно прижаться к земле, так как такие действия значительно снижают число травм, наносимых хаотическим движением ураганов и бурь, а также обеспечивают максимальную защиту от летающих предметов, вывороченных деревьев.

– Если вы находитесь дома – уберите с открытого пространства легкие предметы и поставьте в гараж автомобиль, закройте все окна и двери, перекройте водо, газо и электроснабжения, спрячьтесь в подвале.