Як пережити смерч максимально безболісно: поради від Укргідрометцентру

Все частіше в Україні спостерігають таке атмосферне явище як смерч. Ідеальними умовами для їх виникнення є: висока температура та вологість повітря, а також сприятливі синоптичні процеси.

В Укргідрометцентрі розповідають, що смерч –атмосферний вихор, що виникає в грозовій хмарі і часто поширюється до поверхні землі. Він має вигляд стовпа, який підіймає з землі дрібні предмети.

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За словами фахівців, в Україні найчастіше ці явища виникають та спостергаються уздовж річки Дніпро та над Чорним морем.

Вчора (26 липня, – ред.) за словами очевидчів, поблизу Чернівців пронісся смерч. Це вже не перший випадок виникнення смерчів цього року на території України,

– розповідають синоптики.

В Укргідрометцентрі дали поради, які допоможуть пережити смерч "максимально безболісно".

– Якщо стихія застала вас на природі, перш за все в цілях захисту від стихії необхідно вибрати укриття: яри, ями, рови, канави, кювети доріг.

– При цьому треба лягти на дно укриття і щільно притиснутися до землі, так як такі дії значно знижують число травм, що наносяться хаотичним рухом ураганів і бурь, а також забезпечують максимальний захист від літаючих предметів, вивернутих дерев.

– Якщо ви знаходитесь вдома – приберіть з відкритого простору легкі предмети та поставте в гараж автомобіль, закрийте всі вікна і двері, перекрийте водо, газо та електропостачання, заховайтеся в підвалі.