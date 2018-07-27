19:20
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 20°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як пережити смерч максимально безболісно: поради від Укргідрометцентру

190 Читать новость на русском
Смерч в Одеській області
Смерч в Одеській області / Фото із соцмереж

Все частіше в Україні спостерігають таке атмосферне явище як смерч. Ідеальними умовами для їх виникнення є: висока температура та вологість повітря, а також сприятливі синоптичні процеси.

В Укргідрометцентрі розповідають, що смерч –атмосферний вихор, що виникає в грозовій хмарі і часто поширюється до поверхні землі. Він має вигляд стовпа, який підіймає з землі дрібні предмети.

Читайте також: На Одещині смерч підняв у повітря підлітка: опубліковане відео

За словами фахівців, в Україні найчастіше ці явища виникають та спостергаються уздовж річки Дніпро та над Чорним морем.

Вчора (26 липня, – ред.) за словами очевидчів, поблизу Чернівців пронісся смерч. Це вже не перший випадок виникнення смерчів цього року на території України,
– розповідають синоптики.

В Укргідрометцентрі дали поради, які допоможуть пережити смерч "максимально безболісно".

– Якщо стихія застала вас на природі, перш за все в цілях захисту від стихії необхідно вибрати укриття: яри, ями, рови, канави, кювети доріг.
– При цьому треба лягти на дно укриття і щільно притиснутися до землі, так як такі дії значно знижують число травм, що наносяться хаотичним рухом ураганів і бурь, а також забезпечують максимальний захист від літаючих предметів, вивернутих дерев.
– Якщо ви знаходитесь вдома – приберіть з відкритого простору легкі предмети та поставте в гараж автомобіль, закрийте всі вікна і двері, перекрийте водо, газо та електропостачання, заховайтеся в підвалі.

 

Теги: Новини України Погода Негода в Україні Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Обіцяну "другу Грецію" чорнобильці не влаштували
 7 листопада 2011 , 15:06 1
Капітану "Зорі" можуть зробити операцію
 26 листопада 2016 , 13:29
Як воротар Бріньйолі ефектно зганьбив Мілан на 90+5 хвилині у прем'єрному матчі Гаттузо
 3 грудня 2017 , 17:38
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук