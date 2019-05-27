Как Пиночету удалось избавиться от коммунистического режима в Чили

Сентябрьское утро 1973. На улицах Сантьяго появились грузовики с военными и бронетехника. На танках из пушек сняты чехлы. В солдат боевая экипировка – карабины с присоединенными магазинами и каски. Военные движутся по четко определенным маршрутам: часть к правительственному кварталу, отдельные группы – до партийных офисов и радиостанций, которые пиарили президента-коммуниста Сальвадора Альенде.

Военные в течение нескольких часов взяли под контроль все ключевые объекты в стране. Впереди был первый бой и главная цель – дворец Ла-Монеда. Там с охраной и несколькими министрами забаррикадировался президент. Он понимал, что шансов выжить мало, в предложение повстанцев передать власть в обмен на жизнь Сальвадор Альенде не верил.

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Власть в Чили перешла четырем генералам: адмиралу флота Хосе Торибио Мерино, командующему ВВС Густаву Ли и руководителю полиции Сесару Мендози. Главную ответственность на себя взял командующий сухопутными войсками Аугусто Пиночет Угарте.

Акция, которую сегодня провели военные, имела только одну цель – мы руководствовались патриотизмом, чтобы защитить чилийский народ от хаоса, в который засадило страну марксистское правительство Сальвадора Альенде. Военная хунта берет на себя ответственность за временные чрезвычайные полномочия, связанные с переходным периодом смены власти,

– заявил президент Чили 1974 – 1990 годов спустя Август Пиночет.

Приоритетной задачей было уничтожение коммунистического силового плеча. Военные действовали решительно и жестко. В стране ввели чрезвычайное положение. Обыски на улицах, аресты и даже фильтрационные лагеря. Печальной легендой стало превращение национального стадиона в Сантьяго в лагерь для интернированных. Вилла Гримальди – место, где происходили допросы подозреваемых в сотрудничестве с коммунистами.

Силовики жестоко расправлялись со сторонниками коммунизма в Чили

Жестокость, которая попадала в объектив журналистов, была небольшой песчинкой в общем торнадо насилия, которое всколыхнуло страну. Пиночет уверял, что без этих вынужденных последствий переворота военные не смогут довести до конца цель, с которой они решились на переворот.

Подавление вооруженного большевистского подполья в Чили было жестким. В стране начался террор. Запугивание смертью было одним из способов военных заставить красных забыть об амбициях дорваться до власти. Но вместе с коммунистами и зарубежными диверсантами из стран соцлагеря, под жернова репрессий попадали люди, которые просто им симпатизировали. Санкция на насилие военным во время допросов подозреваемых породила жуткие злоупотребления.

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Если расправиться с коммунистической пропагандой было сравнительно просто, экономическое наследство Алленде было гораздо большей проблемой. Страну лихорадило от инфляции и дефицита самых необходимых товаров. Пиночет понимал, что экономику ставить на ноги должны специалисты, поэтому пригласил на работу группу экономистов из Чикаго. Министром экономики стал талантливый финансист Эрнан Бюхи. После нескольких лет затянутых поясов им удалось то, что впоследствии вошло в историю, как "чилийское экономическое чудо".

Почему Аугусто Пиночет был врагом Кремля и как опыт страны заимствовали США и Великобритания – смотрите в программе.