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Как побороть общих врагов: Молдова, Грузия и Украина создали межпарламентскую ассамблею

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В субботу, 9 июня, представители Украины, Молдовы и Грузии – стран, которые в результате российского вмешательства потеряли часть территории, собрались на вторую межпарламентскую конференцию по вопросам безопасности. Сторону Украины представил председатель парламента Андрей Парубий.

Об этом сообщила корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Регулировали это событие известные европарламентарии – Ребекка Хармс и Пэт Кокс, который написал реформу для украинского парламента, которую в нашей стране так и не могут закончить.

Государства подписали совместное заявление о создании межпарламентской ассамблеи между Грузией, Молдовой и Украиной прежде всего потому, что эти страны уже пострадали от российской агрессии за последние десятилетия после распада Советского Союза.

Эти три государства имеют региональную нестабильность, внешние нападения на суверенитет и территориальную целостность, а это, прежде всего, было направлено против независимости и будущего вышеупомянутых стран,
– заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Главы парламентов отметили, что стоит именно поэтому объединиться, чтобы эффективно противодействовать России.

Агрессия происходит в энергетическом, гуманитарном, экономическом и культурном проявлениях, а также через кибер-атаки. Понимание глобальной угрозы путинской России для всего цивилизованного мира – это, наверное, одна из главных задач нашей международной конференции,
– прокомментировал Парубий.

К тому же, не только в вопросе безопасности будет взаимодействовать эта межпарламентская ассоциация – там будут обсуждаться и экономические, и стратегически политические вопросы, ведь эти же страны также подписали соглашение с ЕС.

Теги: Новости Украины Новости политики Молдова Новости Грузии Андрей Парубий
Источник: 24 Канал
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