12:43
9 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 13°C
  • неділя
    27°C 15°C
  • понеділок
    28°C 18°C
  • вівторок
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пиніна лінія. П'ять хвилин задоволення для Путіна
Вєсті Кремля
22:19, 8 червня
Вєсті.UA. Дзеркальна відповідь Мураєву. "Відставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:42, 8 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Як побороти спільних ворогів: Молдова, Грузія та Україна створили міжпарламентську асамблею

94 Читать новость на русском

У суботу, 9 червня, представники України, Молдови та Грузії – країн, які внаслідок російського втручання втратили частину території, зібралися на другу міжпарламентську конференцію з питань безпеки. Сторону України представив голова парламенту Андрій Парубій.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

Читайте також: Голова Верховної Ради підписав закон про Антикорупційний суд

Регулювали цю подію відомі європарламентарі – Ребекка Гармс та Пет Кокс, який написав реформу для українського парламенту, яку в нашій державі так і не можуть закінчити.

Держави підписали спільну заяву про створення міжпарламентської асамблеї між Грузією, Молдовою і Україною насамперед тому, що ці країни вже постраждали від російської агресії за останні десятиліття після розпаду Радянського союзу.

Ці три держави мають регіональну нестабільність, зовнішні напади на суверенітет і територіальну цілісність, а це, перш за все, було спрямовано проти незалежності і майбутнього вищезгаданих країн,
– заявив голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе.

Голови парламентів зазначили, що варто саме тому об’єднатися, аби ефективніше протидіяти Росії.

Агресія відбувається в енергетичному, гуманітарному, економічному та культурному проявах, а також через кібер-атаки. Розуміння глобальної загрози путінської Росії для всього цивілізованого світу – це, напевне, одне з головних завдань нашої міжнародної конференції,
– прокоментував Парубій.

До того ж, не тільки у питанні безпеки буде взаємодіяти ця міжпарламентська асоціація – там будуть обговорюватися і економічні, і стратегічно політичні питання, адже ці ж країни також підписали угоду з ЄС.

Теги: Новини України Новини політики Андрій Парубій Новини Грузії Молдова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук