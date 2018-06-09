Як побороти спільних ворогів: Молдова, Грузія та Україна створили міжпарламентську асамблею

У суботу, 9 червня, представники України, Молдови та Грузії – країн, які внаслідок російського втручання втратили частину території, зібралися на другу міжпарламентську конференцію з питань безпеки. Сторону України представив голова парламенту Андрій Парубій.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Регулювали цю подію відомі європарламентарі – Ребекка Гармс та Пет Кокс, який написав реформу для українського парламенту, яку в нашій державі так і не можуть закінчити.

Держави підписали спільну заяву про створення міжпарламентської асамблеї між Грузією, Молдовою і Україною насамперед тому, що ці країни вже постраждали від російської агресії за останні десятиліття після розпаду Радянського союзу.

Ці три держави мають регіональну нестабільність, зовнішні напади на суверенітет і територіальну цілісність, а це, перш за все, було спрямовано проти незалежності і майбутнього вищезгаданих країн,

– заявив голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе.

Голови парламентів зазначили, що варто саме тому об’єднатися, аби ефективніше протидіяти Росії.

Агресія відбувається в енергетичному, гуманітарному, економічному та культурному проявах, а також через кібер-атаки. Розуміння глобальної загрози путінської Росії для всього цивілізованого світу – це, напевне, одне з головних завдань нашої міжнародної конференції,

– прокоментував Парубій.

До того ж, не тільки у питанні безпеки буде взаємодіяти ця міжпарламентська асоціація – там будуть обговорюватися і економічні, і стратегічно політичні питання, адже ці ж країни також підписали угоду з ЄС.