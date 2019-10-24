Развод в Украине: все подробности

Решив расстаться, пары в Украине сталкиваются с рядом вопросов: нужно ли подавать в суд, как разделить имущество и детей, сколько ждать. 24 канал объясняет все нюансы расторжения брака в Украине

За первое полугодие 2019 года, по данным Государственной регистрации актов гражданского состояния, в Украине состоялись 18 329 разводов, из которых 1407 – через суд. Из статистики понятно, что в большинстве случаев обращаться в суд не нужно: в каких случаях это происходит?

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Развод через ЗАГС

Если пара не имеет совместных несовершеннолетних детей, а жена не беременна, развод оформляют без суда в ЗАГСЕ.

Что нужно?

обратиться в ЗАГС по месту прописки любого из супругов;

иметь при себе свидетельство о браке, паспорта граждан Украины;

подать заявление – каждая из сторон должна заполнить соответствующую часть единого документа для того, чтобы подтвердить намерение развестись.

С момента подачи заявления должен пройти один месяц, после чего брак может быть расторгнут. Должностное лицо назначит дату, когда супруги обязаны явиться в ЗАГС. А если пара решила дать отношениям второй шанс, можно отозвать ранее поданное заявление без всяких негативных последствий и материальных потерь.

Развод через суд: при каких условиях и сколько длится

Если развестись хочет только один из супругов, а второй не дает согласия – придется обращаться в суд. Тот из пары, кто задекларировал намерение развестись, – подает соответствующее заявление в суд.

Длительность такого процесса — несколько месяцев. Квалифицированный семейный юрист или адвокат может изменить продолжительность рассмотрения, как в большую, так и в меньшую сторону (проще говоря, затянуть или ускорить развод).

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Развод супругов с детьми

Другой случай, который тоже будет рассматривать суд, – если оба из пары согласны, но имеют общих несовершеннолетних детей. Тогда супруги, кроме заявления на развод, подают письменный договор о том, с кем из родителей будут жить дети после развода. Также сразу решают, какое участие в обеспечении условий жизни детей и воспитании будет принимать тот, кто проживает отдельно.

Какие документы нужны для развода через суд

исковое заявление о разводе в двух экземплярах;

квитанция об оплате судебного сбора;

оригинал свидетельства о браке;

копия паспорта истца;

копия свидетельства о рождении ребенка.

Когда развод невозможен?

Законодательством запрещено расторгать брак во время беременности жены и в течение одного года со дня рождения ребенка. Однако здесь есть ряд исключений, при которых брак могут аннулировать:

сведения о мужчине, как отце ребенка, исключены из свидетельства о рождении ребенка;

противоправное поведение в отношении жены/мужа;

отцовство зачатого или рожденного ребенка признано за другим мужчиной.

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