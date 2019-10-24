Розлучення в Україні: усі подробиці

Вирішивши розлучитися, пари в Україні стикаються із низкою запитань: чи потрібно подавати до суду, як розділити майно і дітей, скільки чекати. 24 канал пояснює усі нюанси розірвання шлюбу в Україні.

За перше півріччя 2019 року, за даними Державної реєстрації актів цивільного стану, в Україні відбулися 18 329 розлучень, з яких 1407 – через суд. Зі статистики зрозуміло, що у більшості випадків звертатися до суду не потрібно: у яких випадках це відбувається?

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Розлучення через РАЦС

Якщо пара не має спільних неповнолітніх дітей, а дружина не вагітна, розлучення оформлюють без суду у РАЦСІ.

Що потрібно?

звернутися в РАЦС за місцем прописки будь-кого з подружжя;

мати при собі свідоцтво про шлюб, паспорти громадян України;

подати заяву – кожна зі сторін повинна заповнити відповідну частину єдиного документа для того, щоб підтвердити намір розлучитися.

З моменту подання заяви має минути один місяць, після чого шлюб може бути розірвано. Посадова особа призначить дату, коли подружжя зобов'язано з'явитися в РАЦС. А якщо пара вирішила дати стосункам другий шанс, можна відкликати раніше подану заяву без жодних негативних наслідків та матеріальних втрат.

Розлучення через суд: за яких умов і скільки триває

Якщо розлучатися хоче тільки хтось один із подружжя, а другий не дає згоди – доведеться звертатися до суду. Той з пари, хто задекларував намір розлучитися – подає відповідну заяву до суду.

Тривалість такого судового процесу — кілька місяців. Кваліфікований сімейний юрист або адвокат може змінити тривалість розгляду, як у більшу, так і в меншу сторону (простіше кажучи, затягнути або прискорити розлучення).

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Розлучення подружжя з дітьми

Інший випадок, який теж розглядатиме суд – якщо обидва з пари згодні, але мають спільних неповнолітніх дітей. Тоді подружжя, окрім заяви на розлучення, подає письмовий договір про те, з ким із батьків будуть жити діти після розлучення. Також одразу вирішують, яку участь у забезпеченні умов життя дітей і вихованні братиме той, хто проживає окремо.

Які документи потрібно для розлучення через суд

позовна заява про розлучення у двох примірниках;

квитанція про оплату судового збору;

оригінал свідоцтва про шлюб;

копія паспорта позивача;

копія свідоцтва про народження дитини.

Коли розлучення неможливе?

Законодавством заборонено розривати шлюб під час вагітності дружини і протягом одного року від дня народження дитини. Однак тут є низка винятків, за яких шлюб можуть анулювати:

відомості про чоловіка як батька дитини виключено зі свідоцтва про народження дитини;

протиправна поведінка щодо дружини/чоловіка;

батьківство зачатої або народженої дитини визнано за іншим чоловіком.

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