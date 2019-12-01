Как подготовиться к новогодним праздникам и устроить бюджетный отдых

Уже не за горами рождественские каникулы. Если вы еще не спланировали празднования, то самое время этим заняться. Мы расскажем, где найти недорогие билеты на интересные направления и как создать новогоднюю сказку, не потратив много денег.

Встретить Новый год в теплых краях, или среди заснеженных гор – вариантов для отдыха очень много.

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Чтобы ваш кошелек не испытал значительных стрессов, путешественники советует покупать билеты и бронировать жилье заранее, ведь цены в рождественский сезон сильно кусаются. Однако даже сейчас можно найти довольно дешевые билеты. Главное – знать, где искать.

Лоукосты, которые летают из Украины:

венгерская Wizz Air – из Киева, Львова и Харькова

ирландская Ryanair – из Киева, Львова

итальянский Ernest Airlines – из Киева, Львова и Харькова

испанская Vueling Airlines – из Киева

турецкая Pegasus Airlines – из Киева, Львова, Харькова и Запорожья

украинская SkyUp – из Киева, Одессы и Харькова

Основатель TripMyDream Андрей Буренок отметил, что бюджет, который вы бы потратили в обычном путешествии, за месяц или через месяц после Нового года надо умножать на 2.



Перелет Киев – Салоники (Греция)

А еще будьте готовы к тому, что на отдыхе людей вдвое больше, как и очередей в туристических местах. Поэтому для спокойствия и экономии лучше ехать в сезон до рождественских праздников (в Европе это раньше 20 декабря) или уже после них.



Рождественский Вроцлав

Чаще всего украинские туристы на новогодние праздники отправляются за поисками витамина D. Поэтому наибольшим спросом пользуется Египет. Также популярный горнолыжный отдых – это Австрия, Словакия, Польша и, как ни странно, Турция.

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Автобусные туры в европейскую рождественскую сказку будут стоить от 50 евро в день. Дешевле выйдет отдых в Украине. За праздничной атмосферой путешественники отправляются на Запад Украины, во Львов или в Карпаты. Но даже те, кто останется дома, также смогут окунуться в новогоднюю атмосферу. В Киеве на ВДНХ устроят сказку и развлечения на любой вкус.



В Киеве тоже устроят сказку

К слову, на одной из локаций как раз заливают ледяные горки и вырезают ледяные скульптуры. Для взрослых варят глинтвейн. А для детей – квест – рождественская фабрика грез.

А еще, не пересекая границу, можно Новый год отпраздновать в старинном замке, этнокомплексе, на берегу зимнего Черного моря, в пещере и гастротуре. Вариантов, как видите, достаточно. Главное не забыть о праздничном настроении.

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