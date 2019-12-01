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      Як підготуватися до новорічних свят та влаштувати бюджетний відпочинок

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      Як підготуватися до новорічних свят та влаштувати бюджетний відпочинок / unsplash.com

      Вже не за горами різдвяні канікули. Якщо ви ще не спланували святкування, то якраз час цим зайнятися. Ми розповімо, де знайти недорогі квитки на цікаві напрямки та як створити новорічну казку, не витративши багато грошей.

      Зустріти Новий рік у теплих краях, чи серед засніжених гір – варіантів для відпочинку дуже багато.

      Цікаво! Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць

      Аби ваш гаманець зазнав найменших стресів, мандрівники радить купувати квитки й бронювати житло завчасно, адже ціни в різдвяний сезон сильно кусають. Однак навіть зараз можна знайти доволі дешеві квитки. Головне – знати, де шукати. 

      Лоукости, які літають з України:

      • угорська Wizz Air – з Києва, Львова та Харкова
      • ірландська Ryanair – з Києва та Львова
      • італійська Ernest Airlines – з Києва, Львова та Харкова
      • іспанська Vueling Airlines – з Києва
      • турецька Pegasus Airlines – з Києва, Львова, Харкова та Запоріжжя
      • українська SkyUp – з Києва, Одеси та Харкова

      Засновник TripMyDream Андрій Буренок наголосив, що бюджет, який ви б витратили у звичайній подорожі, за місяць або через місяць після Нового року треба множити на 2.


      Переліт Київ – Салоніки (Греція)

      А ще будьте готові до того, що на відпочинку людей вдвічі більше, як і черги в туристичних місцях. Тому для спокою та економії краще їхати в сезон до різдвяних свят (в Європі це раніше 20 грудня) або вже після них.


      Різдвяний Вроцлав

      Найчастіше українські туристи на новорічні свята відправляються за пошуками вітаміну D. Тому найбільший попит має Єгипет. Також популярний гірськолижний відпочинок – це Австрія, Словаччина, Польща і, як не дивно, Туреччина.

      Зверніть увагу! Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята

      Автобусні тури до європейської різдвяної казки коштуватимуть від 50 євро за день. Дешевшим вийде відпочинок в Україні. За святковою атмосферою мандрівники відправляються на Захід України, у Львів або до Карпат. Але навіть ті, хто залишиться вдома, також зможуть зануритися в новорічну атмосферу. У Києві, на ВДНГ влаштують казку і розваги на будь-який смак.


      У Києві теж влаштують казку

      До слова, на одній з локацій якраз заливають льодяні гірки й вирізають крижані скульптури. Для дорослих варять глінтвейн. А для дітей – квест – різдвяна фабрика мрій. 

      А ще, не перетинаючи кордону, можна Новий рік відсвяткувати в старовинному замку, етнокомплексі, на березі зимового Чорного моря, у печері й гастротурі. Варіантів, як бачите, достатньо. Головне не забути про святковий настрій.

      Дивіться відео: Як підготуватися до новорічних свят

       

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      Автор: Альона Захарова, Альона Чернецька
      Теги: Новини України Подорожі Новини LifeStyle LifeStyle Новорічні свята Ціни Відпочинок
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