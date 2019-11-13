Как погасить микрозайм и не остаться с пустым кошельком

Оформляя займ, нужно обращать особое внимание на срок, к концу которого необходимо вернуть деньги. Важно, чтобы к концу этого периода вы уже имели в распоряжении финансы, за счет которых вернете микрозайм. Ведь если денег не хватит, придется продлевать срок, в итоге возвращая еще большую сумму. А это несет риски попасть в кредитную воронку и испортить свою кредитную историю.

"Часто микрокредит становится "последней соломинкой" для заемщика. Но, несмотря ни на что, в этом деле нужно проявлять ответственность и взвешенный подход. Ни в коем случае нельзя свои долгосрочные финансовые потребности перекрывать краткосрочными продуктами типа "займов до зарплаты", – советует СЕО ФК DINERO Илья Веселый. – Поэтому стоит взвешивать свои возможности и брать такую сумму, которую вы гарантированно сможете вернуть в указанные сроки. В любом случае, положительная кредитная история – это ваш дополнительный бонус".

Но когда нужно быстро получить деньги, мы в последнюю очередь думаем о том, как будем их возвращать.

Как же уберечь себя и не попасть в кредитную ловушку?

Прежде всего убедитесь, что организация, в которую вы обращаетесь, работает легально и выдает займы на прозрачных условиях. Авторитетные порталы finance.ua и minfin.com.ua регулярно публикуют списки финансовых компаний, которые прошли соответствующие проверки и которым можно доверять. Убедиться в надежности сервиса онлайн кредитования можно на сайте Ассоциации ЕМА: www.ema.com.ua/citizens/whitelist/

Если проанализировать суммы и сроки возврата займов, которые предлагают различные МФО, то одно из лучших предложений делает лидер онлайн–продаж по версии авторитетного портала finance.ua – ФК DINERO.

В компании анонсировали очередное выгодное предложение для новых клиентов. Кроме возможности получить первый микрозайм онлайн под 0%, DINERO выдает своим клиентам деньги бесплатно на увеличенный срок – 45 дней.

Клиентам, которые сразу оформили быстрый займ на увеличенный срок, не нужно пролонгировать время пользования деньгами и платить лишние проценты, если работодатель вдруг задержит зарплату или возникнут другие неожиданные обстоятельства.

DINERO предлагает бесплатно пользоваться средствами в течение 45 дней. Это очень удобно, поскольку сумму долга можно разбить на несколько частей и возвращать с аванса и зарплаты без существенных потерь для бюджета. Клиент возвращает только сумму своего быстро займа: никаких процентов и переплат за эти 45 дней не начисляют.

Кроме того, чтобы подчеркнуть это уникальное акционное предложение, DINERO проводит поощрительный розыгрыш, в рамках которого в течение 45 дней ежедневно разыгрывается по 1000 грн. Принять участие в розыгрышах могут все желающие на странице FK Dinero в фейсбуке.

А оформить займ онлайн можно на сайте компании: dinero.ua.