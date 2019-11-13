20:20
13 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія святкує перемогу над монголо-татарами. Клуб друзів Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 12 листопада
      Вєсті.UA: Шлях Іллі Киви до Джокера. Юлія Тимошенко показала справжнє обличчя
      Вєсті.UA
      19:33, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Як погасити мікропозику і не залишитися з порожнім гаманцем

      94 Читать новость на русском
      Як погасити мікропозику і не залишитися з порожнім гаманцем

      Під час оформлення позики необхідно звернути особливу увагу на термін, до кінця якого треба погасити борг. Важливо, щоб до кінця строку ви вже отримали заробітну плату, за рахунок якої повернете позику. Бо якщо грошей не вистачить, доведеться подовжувати термін, повертаючи ще більше грошей. А це – ризик потрапити в кредитну воронку і зіпсувати свою кредитну історію.

      "Часто мікрокредитування стає “останньою соломиною” для позичальника. Але при цьому він має проявляти відповідальність і зважений підхід. У жодному разі не можна свої довгострокові фінансові потреби перекривати короткостроковими продуктами на зразок "позики до зарплати”, – радить СЕО ФК DINERO Ілля Веселий. – Тому варто зважувати свої можливості й брати ту суму, яку гарантовано зможете повернути в зазначені строки. У будь-якому разі, позитивна кредитна історія – це ваш додатковий бонус".

      Але коли потрібні швидкі гроші ми в останню чергу думаємо про їх повернення.

      То ж як вберегти себе та не потрапити в кредитну пастку?

      Перш за все, впевніться, що організація, у яку ви звертаєтеся, працює легально і видає позики на прозорих умовах. Авторитетні портали finance.ua та minfin.com.ua регулярно публікують списки фінансових компаній, які пройшли відповідні перевірки та яким можна довіряти. Переконатись у надійності сервісу онлайн кредитування можна також на сайті Асоціації ЕМА: www.ema.com.ua/citizens/whitelist/

      Якщо проаналізувати запропоновані сьогодні на ринку мікрокредитування суми позики і строки повернення боргу різними компаніями, то одна з найвигідніших пропозицій, безперечно, у лідера онлайн-продажів за версією авторитетного порталу finance.ua - ФК DINERO.

      У компанії анонсували чергову вигідну пропозицію для нових клієнтів. Окрім можливості отримати першу позику онлайн під 0%, DINERO видає своїм клієнтам швидко гроші на подовжений термін – 45 днів.

      Клієнтам, які одразу оформили позику на подовжений період, не потрібно пролонговувати час користування фінансами й сплачувати зайві відсотки, якщо роботодавець затримає зарплату або виникнуть інші несподівані обставини.

      DINERO пропонує безкоштовно користуватися коштами упродовж 45 днів. Це дуже зручно, оскільки суму боргу можна розбити на декілька частин і повертати з авансу та зарплати без суттєвих втрат для бюджету. Клієнт повертає тільки ту суму, яку запозичив: жодних відсотків і переплат за ці 45 днів не нараховують.

      Оформити позику можна на сайті компанії: dinero.ua.

      blog_ava
      В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
      сьогодні
      32402
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку
      сьогодні , 20:01 Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку
      Марина Молька 398
      Протидії ринку землі були всюди, або Схемам прийшов кінець
      сьогодні , 17:00 Протидії ринку землі були всюди, або Схемам прийшов кінець
      Блог Соцмережі 1680
      Гонконг: "Хто не скаче – геть в Пекін!"
      сьогодні , 16:31 Гонконг: "Хто не скаче – геть в Пекін!"
      Борис Немировський 689
      Мені снилося, як відчуваю сцену, – Женя Галич про річну перерву, зміни і плани O.TORVALD
      сьогодні , 16:00 Мені снилося, як відчуваю сцену, – Женя Галич про річну перерву, зміни і плани O.TORVALD
      Ірина Юрковська 482
      Хто такий Джокер: що відомо про пранкера і його скандальні листування з нардепами
      сьогодні , 15:35 Хто такий Джокер: що відомо про пранкера і його скандальні листування з нардепами
      Ірина Вихрущ 1586
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук