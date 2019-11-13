Як погасити мікропозику і не залишитися з порожнім гаманцем

Під час оформлення позики необхідно звернути особливу увагу на термін, до кінця якого треба погасити борг. Важливо, щоб до кінця строку ви вже отримали заробітну плату, за рахунок якої повернете позику. Бо якщо грошей не вистачить, доведеться подовжувати термін, повертаючи ще більше грошей. А це – ризик потрапити в кредитну воронку і зіпсувати свою кредитну історію.

"Часто мікрокредитування стає “останньою соломиною” для позичальника. Але при цьому він має проявляти відповідальність і зважений підхід. У жодному разі не можна свої довгострокові фінансові потреби перекривати короткостроковими продуктами на зразок "позики до зарплати”, – радить СЕО ФК DINERO Ілля Веселий. – Тому варто зважувати свої можливості й брати ту суму, яку гарантовано зможете повернути в зазначені строки. У будь-якому разі, позитивна кредитна історія – це ваш додатковий бонус".

Але коли потрібні швидкі гроші ми в останню чергу думаємо про їх повернення.

То ж як вберегти себе та не потрапити в кредитну пастку?

Перш за все, впевніться, що організація, у яку ви звертаєтеся, працює легально і видає позики на прозорих умовах. Авторитетні портали finance.ua та minfin.com.ua регулярно публікують списки фінансових компаній, які пройшли відповідні перевірки та яким можна довіряти. Переконатись у надійності сервісу онлайн кредитування можна також на сайті Асоціації ЕМА: www.ema.com.ua/citizens/whitelist/

Якщо проаналізувати запропоновані сьогодні на ринку мікрокредитування суми позики і строки повернення боргу різними компаніями, то одна з найвигідніших пропозицій, безперечно, у лідера онлайн-продажів за версією авторитетного порталу finance.ua - ФК DINERO.

У компанії анонсували чергову вигідну пропозицію для нових клієнтів. Окрім можливості отримати першу позику онлайн під 0%, DINERO видає своїм клієнтам швидко гроші на подовжений термін – 45 днів.

Клієнтам, які одразу оформили позику на подовжений період, не потрібно пролонговувати час користування фінансами й сплачувати зайві відсотки, якщо роботодавець затримає зарплату або виникнуть інші несподівані обставини.

DINERO пропонує безкоштовно користуватися коштами упродовж 45 днів. Це дуже зручно, оскільки суму боргу можна розбити на декілька частин і повертати з авансу та зарплати без суттєвих втрат для бюджету. Клієнт повертає тільки ту суму, яку запозичив: жодних відсотків і переплат за ці 45 днів не нараховують.