13:32
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как похудеть во время обычной прогулки: полезные советы

262 Читати новину українською
Как превратить прогулку на занятия спортом
Как превратить прогулку на занятия спортом

Гулять и заниматься фитнесом можно одновременно, убеждают эксперты. Поэтому тренеры посоветовали, как можно превратить обычную ходьбу на занятие спортом.

Исследование подтвердило, что за день можно избавиться до 300 ккал, если проходить по 2 километра. Прогулку в течение часа стоит повторять ежедневно, или хотя бы 3 – 4 дня в неделю. Это поможет избавиться от 6 килограммов за полгода. Журнал Cosmopolitan подобрал полезные советы, как превратить обычную прогулку на занятие спортом.

Читайте также: 12 привычек, от которых стоит избавиться человеку до 30 лет

Носите с собой удобную обувь. Для того, чтобы с легкостью худеть, нужно быть всегда готовым к прогулке. Поэтому удобная пара обуви должна всегда быть рядом. Так, возвращаясь с работы или учебы, человек всегда может превратить дорогу на занятие спортом.

Ходите по лестнице. Если есть выбор между лестницей и лифтом, лучше выберите первое. Это прекрасное фитнес-упражнение, которое можно ежедневно делать дорогой в офис или дома.

Усильте эффект прогулку спортом. После активной прогулки покачайте пресс. Такой несколькоминутный спорт повысит эффективность ходьбы в 3 раза.

В то же время психологи утверждают, что прогулки на свежем воздухе не только укрепляют иммунитет, но и помогают избегать и бороться со стрессами.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 7 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
186
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1318
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
482
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1147
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2490
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук