Как похудеть во время обычной прогулки: полезные советы

Гулять и заниматься фитнесом можно одновременно, убеждают эксперты. Поэтому тренеры посоветовали, как можно превратить обычную ходьбу на занятие спортом.

Исследование подтвердило, что за день можно избавиться до 300 ккал, если проходить по 2 километра. Прогулку в течение часа стоит повторять ежедневно, или хотя бы 3 – 4 дня в неделю. Это поможет избавиться от 6 килограммов за полгода. Журнал Cosmopolitan подобрал полезные советы, как превратить обычную прогулку на занятие спортом.

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Носите с собой удобную обувь. Для того, чтобы с легкостью худеть, нужно быть всегда готовым к прогулке. Поэтому удобная пара обуви должна всегда быть рядом. Так, возвращаясь с работы или учебы, человек всегда может превратить дорогу на занятие спортом.

Ходите по лестнице. Если есть выбор между лестницей и лифтом, лучше выберите первое. Это прекрасное фитнес-упражнение, которое можно ежедневно делать дорогой в офис или дома.

Усильте эффект прогулку спортом. После активной прогулки покачайте пресс. Такой несколькоминутный спорт повысит эффективность ходьбы в 3 раза.

В то же время психологи утверждают, что прогулки на свежем воздухе не только укрепляют иммунитет, но и помогают избегать и бороться со стрессами.