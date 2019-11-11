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      Как покупателям получить кэшбек после введения кассовых аппаратов

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      Как покупателям получить кэшбек после введения кассовых аппаратов
      Как покупателям получить кэшбек после введения кассовых аппаратов / seucreditodigital

      Новацией законопроекта о введении кассовых аппаратов является возможность получения кэшбека. Это процедура, когда покупатель может вернуть стоимость приобретенного товара, если он обнаружит, что его чек не зарегистрирован в базе данных налоговой или если выдан с ошибками. Отметим, что покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.

      Как можно получить кэшбек – рассказал председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в программе "Сложные вопросы" на 24 канале.

      Важно! Это приведет к увеличению цен и монополизации рынка, – експерт о введении РРО для ФЛП

      На вопрос ведущей Татьяны Остриковой о том, не возникнет ли из-за кэшбека ситуации злоупотребления или сговора с налоговиками, Верланов ответил, что они сделали в законодательстве несколько вещей, которые призваны предотвратить это.

      Во-первых, это заявление (на получение кэшбека – 24 канал) подается исключительно через электронный кабинет с полной идентификацией лица, которое его подало,
      – сказал он.

      То есть Верланов подразумевает, что это не может быть письменное заявление, человек должен иметь электронную подпись и создать свой электронный кабинет на сайте налоговой.

      Однако, по словам председателя Государственной налоговой службы, эта система работает исключительно для покупок на сумму более 850 гривен.

      "Было выбрано именно такую сумму для того, чтобы уменьшить вопрос покупки продуктов, ведь это достаточно высокая сумма, потому кэшбек будет направлен, прежде всего, на рискованные группы товаров: телефоны, планшеты, компьютеры, дорогую одежду и т.д.", – добавил он.

      Сергій Верланов/ Фото 24 каналу
      Сергей Верланов/ Фото 24 канала

      Верланов также отметил, что кэшбек уплачивается тогда, когда взысканы средства с продавца, он будет предоставляться не из средств государственного бюджета.

      Зато председатель Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця" Оксана Продан заверила, что на этом однозначно будут зарабатывать адвокаты, потому что даже с ограничением доступа к таким жалобам, будут разные обращения и заявления, в частности конкурент конкурента найдет.

      Закон о кассовых аппаратах: что нужно знать

      ► ВРУ 20 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты 1053-1 и 1073 о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшении давления на бизнес. Авторами законопроекта выступают нардепы от "Слуги народа".

      ► Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.

      ► Согласно новым правилам, торговые предприятия не должны покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое будет онлайн отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.

      ► Также документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые РРО иметь обязаны.

      ► Также должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги Сергей Верланов Государственная налоговая служба ФОПы Законодательство
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