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      Як покупцям отримати кешбек після введення касових апаратів

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      Як покупцям отримати кешбек після введення касових апаратів
      Як покупцям отримати кешбек після введення касових апаратів / seucreditodigital

      Новацією законопроєкту про введення касових апаратів є можливість отримання кешбеку. Це процедура, коли покупець може повернути вартість придбаного товару, якщо він виявить, що його чек не зареєстрований у базі даних податкової або якщо виданий з помилками. Зазначимо, що покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.

      Як можна отримати кешбек – розповів голова Державної податкової служби України Сергій Верланов у програмі "Складні питання" на 24 каналі.

      Важливо! Це призведе до збільшення цін та монополізації ринку, – експертка про введення РРО для ФОПів 

      На питання ведучої Тетяни Острікової про те, чи через кешбек не виникнуть ситуації зловживання, змови з податківцями або "кошмарення" бізнесу, Верланов відповів, що вони зробили в законодавстві декілька речей, які покликані унеможливити це.

      Ця заява (на отримання кешбеку, – 24 канал) подається виключно через електронний кабінет з повною ідентифікацією особи, яка її подала,
      – сказав він.

      Тобто Верланов має на увазі, що це не може бути письмова заява, людина повинна мати електронний підпис та створити свій електронний кабінет на сайті податкової.

      Проте, за словами голови Державної податкової служби, ця система працює виключно для покупок на суму понад 850 гривень.

      "Було вибрано саме таку суму для того, щоб зменшити питання купівлі харчів, адже це достатньо висока сума, тому кешбек буде направлений, перш за все, на ризиковані групи товарів: телефони, планшети, комп’ютери, дорогий одяг тощо", – додав він.

      Сергій Верланов/ Фото 24 каналу
      Сергій Верланов/ Фото 24 каналу

      Верланов також зазначив, що кешбек сплачується тоді, коли стягнені кошти з продавця, а він буде надаватися не з коштів державного бюджету.

      Натомість голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу "Фортеця" Оксана Продан запевнила, що на цьому однозначно будуть заробляти адвокати, тому що навіть з обмеженням доступу до таких скарг, будуть різні звернення і заяви, зокрема конкурент конкурента знайде.

      Закон про касові апарати: що треба знати

      ► ВРУ 20 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти 1053-1 та 1073, про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами законопроєкту є нардепи від "Слуги народу".

      ► Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон 17 жовтня.

      ► Згідно з новими правилами, торговельні підприємства не мусять купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.

      ► Також документ передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.

      ► Також має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Гроші Законодавство ФОПи Державна податкова служба Сергій Верланов
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