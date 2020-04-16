Как полиция будет контролировать людей в храмах на Пасху: объяснение МВД

Правоохранители пообещали не допустить скопления людей возле храмов во время церковных служб на Пасху 19 апреля. В случае повторных нарушений они будут составлять протоколы о нарушениях.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит, сообщает пресс-служба МВД на своей фейсбук-странице.

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Если будет скопление людей возле храмов, полиция будет действовать в несколько этапов:

Первый этап – это разъяснение среди граждан.

В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы.

В храмах могут присутствовать только те, кто обеспечивает службу и онлайн-трансляцию – максимум 10 человек. Все они должны быть в масках.

Прихожане смогут посетить храм после службы – максимум по два человека.

Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия возле приходов,

– отметил Тандит.

Обратите внимание! Перед пасхальными праздниками в некоторых украинских городах вводят дополнительные карантинные ограничения. По мнению властей, эти меры минимизируют распространение коронавируса среди людей. В основном запреты касаются выхода из дома и выезда из населенных пунктов в выходные.



Трансляции богослужений на Пасху / Инфографика 24 канала