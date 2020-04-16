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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      Как полиция будет контролировать людей в храмах на Пасху: объяснение МВД

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      Полиция будет контролировать соблюдение условий карантина возле церквей / Нацполиция

      Правоохранители пообещали не допустить скопления людей возле храмов во время церковных служб на Пасху 19 апреля. В случае повторных нарушений они будут составлять протоколы о нарушениях.

      Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит, сообщает пресс-служба МВД на своей фейсбук-странице.

      Рекомендуем ознакомиться В украинских городах усиливают карантин перед Пасхой: где и какие запреты будут действовать

      Если будет скопление людей возле храмов, полиция будет действовать в несколько этапов:

      • Первый этап – это разъяснение среди граждан.
      • В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы.
      • В храмах могут присутствовать только те, кто обеспечивает службу и онлайн-трансляцию – максимум 10 человек. Все они должны быть в масках.
      • Прихожане смогут посетить храм после службы – максимум по два человека.

      Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия возле приходов,
      – отметил Тандит.

      Обратите внимание! Перед пасхальными праздниками в некоторых украинских городах вводят дополнительные карантинные ограничения. По мнению властей, эти меры минимизируют распространение коронавируса среди людей. В основном запреты касаются выхода из дома и выезда из населенных пунктов в выходные.


      Трансляции богослужений на Пасху / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Пасха Министерство внутренних дел Полиция
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