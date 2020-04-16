Як поліція контролюватиме людей у храмах на Великдень: пояснення МВС
Правоохоронці пообіцяли не допустити скупчення людей біля храмів під час церковних служб на Великдень 19 квітня. У випадку повторних порушень вони складатимуть протоколи про порушення.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Юрій Тандіт, повідомляє пресслужба МВС на своїй фейсбук-сторінці.
Радимо ознайомитись В українських містах посилюють карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть
Якщо буде скупчення людей біля храмів, поліція діятиме в декілька етапів:
- Перший етап – це роз'яснення серед громадян.
- У разі повторних порушень поліцейські будуть складати протоколи.
- У храмах можуть бути присутніми тільки ті, хто забезпечують службу та онлайн-трансляцію – максимум 10 чоловік. Усі вони повинні бути в масках.
- Парафіяни зможуть відвідати храм після служби – максимум по дві людини.
Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи у парафій,
– зазначив Тандіт.
Зверніть увагу! Перед великодніми святами в деяких українських містах вводять додаткові карантинні обмеження. На думку влади, ці заходи мінімізують поширення коронавірусу поміж людей. В основному заборони стосуються виходу з дому та виїзду з населених пунктів у вихідні.
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