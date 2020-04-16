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      Як поліція контролюватиме людей у храмах на Великдень: пояснення МВС

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      Поліція контролюватиме дотримання умов карантину біля церков / Нацполіція

      Правоохоронці пообіцяли не допустити скупчення людей біля храмів під час церковних служб на Великдень 19 квітня. У випадку повторних порушень вони складатимуть протоколи про порушення.

      Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Юрій Тандіт, повідомляє пресслужба МВС на своїй фейсбук-сторінці.

      Радимо ознайомитись В українських містах посилюють карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть

      Якщо буде скупчення людей біля храмів, поліція діятиме в декілька етапів:

      • Перший етап – це роз'яснення серед громадян.
      • У разі повторних порушень поліцейські будуть складати протоколи.
      • У храмах можуть бути присутніми тільки ті, хто забезпечують службу та онлайн-трансляцію – максимум 10 чоловік. Усі вони повинні бути в масках.
      • Парафіяни зможуть відвідати храм після служби – максимум по дві людини.

      Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи у парафій,
      – зазначив Тандіт.

      Зверніть увагу! Перед великодніми святами в деяких українських містах вводять додаткові карантинні обмеження. На думку влади, ці заходи мінімізують поширення коронавірусу поміж людей. В основному заборони стосуються виходу з дому та виїзду з населених пунктів у вихідні.


      Трансляції богослужінь на Великдень / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Великдень Міністерство внутрішніх справ Поліція
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