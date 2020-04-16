Як поліція контролюватиме людей у храмах на Великдень: пояснення МВС

Правоохоронці пообіцяли не допустити скупчення людей біля храмів під час церковних служб на Великдень 19 квітня. У випадку повторних порушень вони складатимуть протоколи про порушення.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Юрій Тандіт, повідомляє пресслужба МВС на своїй фейсбук-сторінці.

Радимо ознайомитись В українських містах посилюють карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть

Якщо буде скупчення людей біля храмів, поліція діятиме в декілька етапів:

Перший етап – це роз'яснення серед громадян.

У разі повторних порушень поліцейські будуть складати протоколи.

У храмах можуть бути присутніми тільки ті, хто забезпечують службу та онлайн-трансляцію – максимум 10 чоловік. Усі вони повинні бути в масках.

Парафіяни зможуть відвідати храм після служби – максимум по дві людини.

Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи у парафій,

– зазначив Тандіт.

Зверніть увагу! Перед великодніми святами в деяких українських містах вводять додаткові карантинні обмеження. На думку влади, ці заходи мінімізують поширення коронавірусу поміж людей. В основному заборони стосуються виходу з дому та виїзду з населених пунктів у вихідні.



Трансляції богослужінь на Великдень / Інфографіка 24 каналу