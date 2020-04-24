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      Как получить соцпомощь, если вы потеряли работу на карантине

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      Руководительница Минсоцполитики Лазебная рассказала, как получить денежную помощь тем украинцам, которые потеряли работу на карантине / 24 канал

      Украинцам, потерявшим работу во время карантина, упростили доступ для получения госпомощи. В среднем она составляет 3 тысячи гривен. Деньги на эти выплаты предусмотрены в Фонде борьбы с коронавирусом.

      Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает ТСН.

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      Таким гражданам следует обратиться в управление социальной защиты населения и предоставить справку о начисленном пособии по безработице. В соответствии с такой справкой, мы насчитаем помощь малообеспеченным семьям,
      – отметила она.

      По словам Лазебной, сейчас Минсоцполитики дорабатывает постановление, которое Кабмин принял совместно с Министерством финансов.

      "Если мы быстро проведем все необходимые решения, то на следующей неделе (27 апреля – 3 мая) планируем прием заявок и выплаты. Все будет зависеть от финансового блока", – добавила министр.

      Ранее Марина Лазебная сообщала, что Кабмин разрабатывает механизм выплаты денежной помощи физическим лицам-предпринимателям, которые на период карантина потеряли прибыли. Говорится о пособиях на детей.

      Сумма и период выплат

      • Выплата составит один прожиточный минимум на одного ребенка. Сумма может составлять от 1779 гривен до 2218 гривен (прожиточные минимумы согласно Госбюджету-2020) в соответствии с возрастом ребенка.
      • Такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения.

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      Кроме того, государство уже начало выплачивать единовременное пособие в размере 1 тысячу гривен. Получить эти деньги должны:

      • пенсионеры, которые получают выплату меньше 5 тысяч гривен;
      • те, кто получает социальную помощь по инвалидности или по возрасту вместо пенсии.


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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости политики Безработица Деньги Марина Лазебна Министерство социальной политики
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