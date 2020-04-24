Как получить соцпомощь, если вы потеряли работу на карантине
Украинцам, потерявшим работу во время карантина, упростили доступ для получения госпомощи. В среднем она составляет 3 тысячи гривен. Деньги на эти выплаты предусмотрены в Фонде борьбы с коронавирусом.
Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает ТСН.
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Таким гражданам следует обратиться в управление социальной защиты населения и предоставить справку о начисленном пособии по безработице. В соответствии с такой справкой, мы насчитаем помощь малообеспеченным семьям,
– отметила она.
По словам Лазебной, сейчас Минсоцполитики дорабатывает постановление, которое Кабмин принял совместно с Министерством финансов.
"Если мы быстро проведем все необходимые решения, то на следующей неделе (27 апреля – 3 мая) планируем прием заявок и выплаты. Все будет зависеть от финансового блока", – добавила министр.
Ранее Марина Лазебная сообщала, что Кабмин разрабатывает механизм выплаты денежной помощи физическим лицам-предпринимателям, которые на период карантина потеряли прибыли. Говорится о пособиях на детей.
Сумма и период выплат
- Выплата составит один прожиточный минимум на одного ребенка. Сумма может составлять от 1779 гривен до 2218 гривен (прожиточные минимумы согласно Госбюджету-2020) в соответствии с возрастом ребенка.
- Такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения.
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Кроме того, государство уже начало выплачивать единовременное пособие в размере 1 тысячу гривен. Получить эти деньги должны:
- пенсионеры, которые получают выплату меньше 5 тысяч гривен;
- те, кто получает социальную помощь по инвалидности или по возрасту вместо пенсии.
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