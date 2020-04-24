08:43
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як отримати соцдопомогу, якщо ви втратили роботу на карантині

      - Читать новость на русском
      Очільниця Мінсоцполітики Лазебна розповіла, як отримати грошову допомогу тим українцям, що втратили роботу на карантині / 24 канал

      Українцям, які втратили роботу під час карантину, спростили доступ для отримання держдопомоги. У середньому вона становить 3 тисячі гривень. Гроші на ці виплати передбачено у Фонді боротьби з коронавірусом.

      Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає ТСН.

      До теми Як використовуватимуть гроші з Фонду боротьби з COVID-19: Кабмін затвердив порядок

      Таким громадянам слід звернутися до управлінь соціального захисту населенн та подати довідку про нараховану допомогу через безробіття. Згідно з такою довідкою, ми нарахуємо допомогу малозабезпеченим сім'ям,
      – зазначила вона.

      За словами Лазебної, зараз Мінсоцполітики доопрацьовує постанову, яку Камін ухвалив спільно з Міністерством фінансів.

      "Якщо ми швидко проведемо всі необхідні рішення, то наступного тижня (27 квітня – 3 травня) плануємо прийом заявок і виплати. Все залежатиме від фінансового блоку", – додала міністерка.

      Раніше Марина Лазебна повідомляла, що Кабмін розробляє механізм виплати грошової допомоги фізичним особам-підприємцям, які на період карантину втратили прибутки. Мовиться про допомогу на дітей.

      Сума та період виплат

      • Виплата становитиме один прожитковий мінімум на одну дитину. Сума може становити від 1779 гривень до 2218 гривень (прожиткові мінімуми згідно з Держбюджетом – 2020) відповідно до віку дитини.
      • Такі виплати будуть здійснюватися під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення.

      Зверніть увагу Як отримати грошову допомогу при народженні дитини в умовах карантину: інструкція

      Крім того, держава вже почала виплачувати одноразову допомогу в розмірі 1 тисяча гривень. Отримати ці гроші мають:

      • пенсіонери, які отримують виплату меншу за 5 тисяч гривень;
      • ті, хто отримує соціальну допомогу через інвалідність чи за віком замість пенсії.


      Карантин продовжили до 11 травня: що відомо / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Безробіття Карантин в Україні 2020 Гроші Марина Лазебна Міністерство соціальної політики Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 07:50 Зеленський і "Мрія", велика пожежа у Польщі та $150 тисяч за портрет: фото 23 квітня
      Новини світу 1166
      сьогодні , 02:59 Коронавірус в Італії: українські лікарі стали свідками спалаху хвороби після Великодня
      Медицина 1821
      сьогодні , 07:00 Чому важлива самоізоляція, якщо є підозра на коронавірус та як це правильно зробити
      Здорове життя 12573
      сьогодні , 04:40 Амфетамін за два роки перетворив юнака на руїну: фото моторошного перевтілення
      Новини України 12086
      сьогодні , 07:15 Коронавірус у Криму: скільки інфікованих та як протидіють COVID-19
      Статті 1717
      сьогодні , 03:40 ФОПам платитимуть допомогу на дітей, оформити її можна онлайн
      Новини України 9178
      сьогодні , 06:04 Новини про коронавірус 23 квітня: антирекорд в Україні, вакцинація у жовтні
      Новини України 22849
      сьогодні , 02:00 Чотири маски на тиждень і "самі винні" від влади: що відомо про скандал у Калинівській лікарні
      Медицина 3184
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      23 квітня , 22:00 Горбачовська і Путінська перебудови, або Другий крах недоімперії
      Віталій Портников
      23 квітня , 21:55 Я ставлю йому четвірку, – Кравчук про перемоги та провали Зеленського за рік
      Олена Трибушна