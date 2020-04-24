Як отримати соцдопомогу, якщо ви втратили роботу на карантині

Українцям, які втратили роботу під час карантину, спростили доступ для отримання держдопомоги. У середньому вона становить 3 тисячі гривень. Гроші на ці виплати передбачено у Фонді боротьби з коронавірусом.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає ТСН.

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Таким громадянам слід звернутися до управлінь соціального захисту населенн та подати довідку про нараховану допомогу через безробіття. Згідно з такою довідкою, ми нарахуємо допомогу малозабезпеченим сім'ям,

– зазначила вона.

За словами Лазебної, зараз Мінсоцполітики доопрацьовує постанову, яку Камін ухвалив спільно з Міністерством фінансів.

"Якщо ми швидко проведемо всі необхідні рішення, то наступного тижня (27 квітня – 3 травня) плануємо прийом заявок і виплати. Все залежатиме від фінансового блоку", – додала міністерка.

Раніше Марина Лазебна повідомляла, що Кабмін розробляє механізм виплати грошової допомоги фізичним особам-підприємцям, які на період карантину втратили прибутки. Мовиться про допомогу на дітей.

Сума та період виплат

Виплата становитиме один прожитковий мінімум на одну дитину. Сума може становити від 1779 гривень до 2218 гривень (прожиткові мінімуми згідно з Держбюджетом – 2020) відповідно до віку дитини.

Такі виплати будуть здійснюватися під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення.

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Крім того, держава вже почала виплачувати одноразову допомогу в розмірі 1 тисяча гривень. Отримати ці гроші мають:

пенсіонери, які отримують виплату меншу за 5 тисяч гривень;

ті, хто отримує соціальну допомогу через інвалідність чи за віком замість пенсії.



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