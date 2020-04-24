Як отримати соцдопомогу, якщо ви втратили роботу на карантині
Українцям, які втратили роботу під час карантину, спростили доступ для отримання держдопомоги. У середньому вона становить 3 тисячі гривень. Гроші на ці виплати передбачено у Фонді боротьби з коронавірусом.
Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає ТСН.
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Таким громадянам слід звернутися до управлінь соціального захисту населенн та подати довідку про нараховану допомогу через безробіття. Згідно з такою довідкою, ми нарахуємо допомогу малозабезпеченим сім'ям,
– зазначила вона.
За словами Лазебної, зараз Мінсоцполітики доопрацьовує постанову, яку Камін ухвалив спільно з Міністерством фінансів.
"Якщо ми швидко проведемо всі необхідні рішення, то наступного тижня (27 квітня – 3 травня) плануємо прийом заявок і виплати. Все залежатиме від фінансового блоку", – додала міністерка.
Раніше Марина Лазебна повідомляла, що Кабмін розробляє механізм виплати грошової допомоги фізичним особам-підприємцям, які на період карантину втратили прибутки. Мовиться про допомогу на дітей.
Сума та період виплат
- Виплата становитиме один прожитковий мінімум на одну дитину. Сума може становити від 1779 гривень до 2218 гривень (прожиткові мінімуми згідно з Держбюджетом – 2020) відповідно до віку дитини.
- Такі виплати будуть здійснюватися під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення.
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Крім того, держава вже почала виплачувати одноразову допомогу в розмірі 1 тисяча гривень. Отримати ці гроші мають:
- пенсіонери, які отримують виплату меншу за 5 тисяч гривень;
- ті, хто отримує соціальну допомогу через інвалідність чи за віком замість пенсії.
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