Коли пенсіонери отримають обіцяну тисячу гривень: прогноз глави Мінсоцполітики

Порядок фінансування оплати 1 тисячі гривень пенсіонерам вже ухвалений урядом. В Кабміні запевняють, що на ці гроші можна буде очікувати вже в квітні.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1 заявила глава Міністерства соціальної політики Марина Лазебна.

Радимо ознайомитись Пенсія з 1 квітня в Україні: хто отримає додаткову тисячу і кому нарахують 500 гривень

Вона очікує, що найближчим часом відбудеться засідання Верховної Ради, на якому депутати ухвалять зміни до державного бюджету.

За словами Лазебної, це стане для уряду підставою для виплат і джерелом фінансування. Тільки тоді уряд дозволить здійснити оплату тисячі гривень людям.

Водночас глава Мінсоцполітики зазначила, що індексація пенсій таки відбудеться в травні.

Хто отримає додаткову тисячу і кому нарахують 500 гривень

З 1 квітня в Україні зміниться сума пенсійних виплат. Проте, не всім пенсіонерам варто чекати на підвищення. Мовиться про додаткову 1 тисячу гривень одноразової грошової допомоги через карантин. Однак отримають її лише ті, у кого виплати і так є меншими за 5 тисяч гривень.

Окрім них, додаткову тисячу у квітні отримають і понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги: люди з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю та отримувачі соціальних пенсій.

Також уряд ввів додаткову фінансову допомогу: з 1 квітня пенсіонери отримають виплату в розмірі до 500 гривень. На таку доплату можуть розраховувати ті, хто старший за 80 років і має пенсію не більше 9 205 гривень.

Хороші новини є і для працюючих пенсіонерів. З 1 квітня Пенсійний фонд перерахував виплати тим людям, які після виходу на пенсію продовжували працювати. Збільшені пенсії цього місяця отримають понад 357 тисяч осіб, сума у середньому підвищиться на 170 гривень.



Яку пенсію отримують в Україні / Інфографіка 24 каналу