01:15
10 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коли пенсіонери отримають обіцяну тисячу гривень: прогноз глави Мінсоцполітики

      - Читать новость на русском
      Марина Лазебна / Міністерство соціальної політики України

      Порядок фінансування оплати 1 тисячі гривень пенсіонерам вже ухвалений урядом. В Кабміні запевняють, що на ці гроші можна буде очікувати вже в квітні.

      Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1 заявила глава Міністерства соціальної політики Марина Лазебна.

      Радимо ознайомитись Пенсія з 1 квітня в Україні: хто отримає додаткову тисячу і кому нарахують 500 гривень

      Вона очікує, що найближчим часом відбудеться засідання Верховної Ради, на якому депутати ухвалять зміни до державного бюджету.

      За словами Лазебної, це стане для уряду підставою для виплат і джерелом фінансування. Тільки тоді уряд дозволить здійснити оплату тисячі гривень людям.

      Водночас глава Мінсоцполітики зазначила, що індексація пенсій таки відбудеться в травні.

      Хто отримає додаткову тисячу і кому нарахують 500 гривень

      • З 1 квітня в Україні зміниться сума пенсійних виплат. Проте, не всім пенсіонерам варто чекати на підвищення. Мовиться про додаткову 1 тисячу гривень одноразової грошової допомоги через карантин. Однак отримають її лише ті, у кого виплати і так є меншими за 5 тисяч гривень.
      • Окрім них, додаткову тисячу у квітні отримають і понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги: люди з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю та отримувачі соціальних пенсій.
      • Також уряд ввів додаткову фінансову допомогу: з 1 квітня пенсіонери отримають виплату в розмірі до 500 гривень. На таку доплату можуть розраховувати ті, хто старший за 80 років і має пенсію не більше 9 205 гривень.
      • Хороші новини є і для працюючих пенсіонерів. З 1 квітня Пенсійний фонд перерахував виплати тим людям, які після виходу на пенсію продовжували працювати. Збільшені пенсії цього місяця отримають понад 357 тисяч осіб, сума у середньому підвищиться на 170 гривень.

      пенсія
      Яку пенсію отримують в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Гроші Міністерство соціальної політики Марина Лазебна Кабінет Міністрів України Пенсія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      9 квітня , 20:20 COVID-19 та український туризм: як виходити з кризи
      Світлана Попова
      9 квітня , 18:36 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
      Олександр Бевза