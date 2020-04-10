Когда пенсионеры получат обещанную тысячу гривен: прогноз главы Минсоцполитики
Порядок финансирования оплаты 1 тысячи гривен пенсионерам уже принят правительством. В Кабмине уверяют, что эти деньги можно будет ожидать уже в апреле.
Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 заявила глава Министерства социальной политики Марина Лазебная.
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Она ожидает, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, на котором депутаты примут изменения в государственный бюджет.
По словам Лазебной, это станет для правительства основанием для выплат и источником финансирования. Только тогда правительство позволит осуществить оплату тысячи гривен людям.
В то же время глава Минсоцполитики отметила, что индексация пенсий все таки состоится в мае.
Кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
- С 1 апреля в Украине изменится сумма пенсионных выплат. Однако, не всем пенсионерам стоит ждать повышение. Говорится о дополнительной 1 тысяче гривен одноразовой денежной помощи из-за карантина. Однако получат ее только те, у кого выплаты и так меньше 5 тысяч гривен.
- Кроме них, дополнительную тысячу в апреле получат и более 400 тысяч получателей социальной помощи: люди с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий.
- Также правительство ввело дополнительную финансовую помощь: с 1 апреля пенсионеры получат выплату в размере до 500 гривен. На такую доплату могут рассчитывать те, кто старше 80 лет и у кого пенсия не больше 9 205 гривен.
- Хорошие новости есть и для работающих пенсионеров. С 1 апреля Пенсионный фонд перечислил выплаты тем людям, которые после выхода на пенсию продолжали работать. Увеличенные пенсии в этом месяце получат более 357 тысяч человек, сумма в среднем повысится на 170 гривен.
Какую пенсию получают в Украине / Инфографика 24 канала
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