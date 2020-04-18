Как популярные автопроизводители помогают в борьбе с коронавирусом: фото, видео
Автопроизводители во всем мире переводят свои мощности для производства медицинского оборудования. Например, итальянская компания Lamborghini запустила производство медицинских масок и защитных экранов.
Для этого отдел, который занимался производством интерьеров машин будет выпускать почти тысячу масок в день, а отдел исследований производить 200 защитных экранов.
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В Lamborghini отметили, что средства медицинской защиты будут предоставляться больнице Болоньи, врачи которой борются с пандемией COVID-19 в сотрудничестве с университетом Болоньи.
Компания планирует производить 1000 масок и 200 защитных экранов в день. Сейчас Италия – на 3 месте по количеству больных коронавирус после США и Испании, и на 2 месте по количеству смертей. По состоянию на 17 апреля, умерло 22 745 человек от осложнений, вызванных болезнью.
Производство масок и защитник экранов на заводе Lamborghini / Фото lamborghini.com
Также компания Mercedes выпустила аппараты искусственного дыхания, созданные в сотрудничестве с Лондонским университетом. 100 таких аппаратов будут использовать для исследований в местном госпитале, и позже отправят в больницы.
На заводе Mercedes изготавливают аппараты ИВЛ/ Фото formula1.com
Компания Tesla в Америке объявила о том, что запустит производство аппаратов искусственного дыхания на отдельной линии, которые собирается в свою очередь передать больницам Нью-Йорка.
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