Украинский электробайк покорил Книгу рекордов Гиннеса и стал незаменимым для полиции Мексики

Команда украинского стартапа Delfast Ebike создала мощный электровелосипед, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Сегодня е-байки Delfast можно найти в магазинах более чем в 40 странах. К тому же – украинскими велосипедами даже заинтересовалась полиция.

Можно крутить педали, если же устали – просто наслаждаться поездкой. Велосипеды с мотором – уже давно не новинка. Впрочем, большинство из них позволяют с комфортом преодолевать лишь незначительные расстояния. Один из недостатков такого транспорта – небольшой пробег от одного заряда аккумулятора. В зависимости от модели, можно преодолеть от 30 до 100 километров за раз.

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Но украинская команда замахнулась на большее. Электровелосипед от украинской компании Delfast Ebike имеет запас хода в несколько сотен километров. Идея создать такой е-байк родилась у владельцев фирмы курьерской доставки. Они долго искали оптимальное транспортное средство для своих работников и, в конечном итоге, решили сами его сконструировать.

Мы не изобрели велосипед. Мы сделали его лучшим,

– отмечает основатель стартапа Delfast Ebike Даниил Тонкопий.



Электровелосипед от украинской компании Delfast Ebike / Скриншот

История создания

Работа над е-байком началась в 2015 году. Команда тщательно подбирала каждую деталь велосипеда, долгое время экспериментировала с рамой.

Электробайк оборудовали:

фарами,

GPS-трекером,

сигнализацией,

иммобилайзером – электронным устройством, которое обездвиживает и защищает транспорт от угона.

Разработчики уверяют: их творение – это гибрид мотоцикла и горного велосипеда. Поэтому е-байк с легкостью преодолеет как ровную трассу, так и сельскую дорогу с грязью.



Работа над е-байком началась в 2015 году / фото с Фейсбука

Безумная батарея

И самое главное – сверхмощная батарея, выносливость которой украинцы доказали всему миру. В октябре 2017 года на киевском велотреке электробайк проехал 367 километров и 37 метров без подзарядки. Это стало мировым рекордом по преодолению дистанции на одном заряде аккумулятора. Достижения украинского электровелосипеда официально внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Украинский электробайк Delfast попал в Книгу рекордов Гиннеса / Скриншот

Впрочем, уверяют разработчики, е-байк способен на большее. Во время тестирования заряда батареи хватало на 380 километров. То есть, оседлав этого красавца, скажем, в городе Дубно Ровенской области, можно спокойно доехать до Киева.

Украинские электробайки тестирует полиция Мексики

Сегодня е-байки Delfast можно найти в магазинах более чем в 40 странах. Украинскими велосипедами даже заинтересовалась полиция.

Ваш электровелосипед не умрет, пока вы преследуете преступника,

– так звучит девиз отдельной серии, которую разработала компания "Топ коп".

Украинские электробайки тестирует полиция Мексики / Скриншоти

Именно эту модель взяли на обкатку велопатрули мексиканского города Мехикали. Согласитесь, достойное признание: когда на украинские велосипеды полагаются в таком важном деле, как защита безопасности граждан.