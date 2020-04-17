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      Украинский электробайк покорил Книгу рекордов Гиннеса и стал незаменимым для полиции Мексики

      Сделано в Украине - Читати новину українською

      Команда украинского стартапа Delfast Ebike создала мощный электровелосипед, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Сегодня е-байки Delfast можно найти в магазинах более чем в 40 странах. К тому же – украинскими велосипедами даже заинтересовалась полиция.

      Можно крутить педали, если же устали – просто наслаждаться поездкой. Велосипеды с мотором – уже давно не новинка. Впрочем, большинство из них позволяют с комфортом преодолевать лишь незначительные расстояния. Один из недостатков такого транспорта – небольшой пробег от одного заряда аккумулятора. В зависимости от модели, можно преодолеть от 30 до 100 километров за раз.

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      Но украинская команда замахнулась на большее. Электровелосипед от украинской компании Delfast Ebike имеет запас хода в несколько сотен километров. Идея создать такой е-байк родилась у владельцев фирмы курьерской доставки. Они долго искали оптимальное транспортное средство для своих работников и, в конечном итоге, решили сами его сконструировать.

      Мы не изобрели велосипед. Мы сделали его лучшим,
      – отмечает основатель стартапа Delfast Ebike Даниил Тонкопий.


      Электровелосипед от украинской компании Delfast Ebike / Скриншот

      История создания

      Работа над е-байком началась в 2015 году. Команда тщательно подбирала каждую деталь велосипеда, долгое время экспериментировала с рамой.

      Электробайк оборудовали:

      • фарами,
      • GPS-трекером,
      • сигнализацией,
      • иммобилайзером – электронным устройством, которое обездвиживает и защищает транспорт от угона.

      Разработчики уверяют: их творение – это гибрид мотоцикла и горного велосипеда. Поэтому е-байк с легкостью преодолеет как ровную трассу, так и сельскую дорогу с грязью.


      Работа над е-байком началась в 2015 году / фото с Фейсбука

      Безумная батарея

      И самое главное – сверхмощная батарея, выносливость которой украинцы доказали всему миру. В октябре 2017 года на киевском велотреке электробайк проехал 367 километров и 37 метров без подзарядки. Это стало мировым рекордом по преодолению дистанции на одном заряде аккумулятора. Достижения украинского электровелосипеда официально внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

      Український електробайк Книга рекордів Гіннеса

      Украинский электробайк Delfast попал в Книгу рекордов Гиннеса / Скриншот

      Впрочем, уверяют разработчики, е-байк способен на большее. Во время тестирования заряда батареи хватало на 380 километров. То есть, оседлав этого красавца, скажем, в городе Дубно Ровенской области, можно спокойно доехать до Киева.

      Украинские электробайки тестирует полиция Мексики

      Сегодня е-байки Delfast можно найти в магазинах более чем в 40 странах. Украинскими велосипедами даже заинтересовалась полиция.

      Ваш электровелосипед не умрет, пока вы преследуете преступника,
      – так звучит девиз отдельной серии, которую разработала компания "Топ коп".

      Украинские электробайки тестирует полиция Мексики / Скриншоти

      Именно эту модель взяли на обкатку велопатрули мексиканского города Мехикали. Согласитесь, достойное признание: когда на украинские велосипеды полагаются в таком важном деле, как защита безопасности граждан.

      Автор: Марченко Елена
      Теги: Новости Украины Полиция Авто Стартап Мексика Велоспорт Сделано в Украине
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