Український електробайк підкорив Книгу рекордів Гіннеса і став незамінним для поліції Мексики

Команда українcького стартапу Delfast Ebike створила потужний електровелосипед, який потрапив у Книгу рекордів Гіннеса. Сьогодні і-байки Delfast можна знайти у магазинах у понад 40 країнах. До того ж – українськими велосипедами навіть зацікавилася поліція.

Можна крутити педалі, якщо ж втомились – просто насолоджуватися поїздкою. Велосипеди з мотором – уже давно не новинка. Втім, більшість із них дозволяють з комфортом долати лише незначні відстані. Один із недоліків такого транспорту – невеликий пробіг від одного заряду акумулятора. У залежності від моделі, можна подолати від 30 до 100 кілометрів за раз.

Читайте також Український студент створив унікальний пристрій для незрячих: фото, відео

Але українська команда замахнулася на більше. Електровелосипед від української компанії Delfast Ebike має запас ходу у кілька сотень кілометрів. Ідея створити такий і-байк народилась у власників фірми кур'єрської доставки. Вони довго шукали найоптимальніший транспортний засіб для своїх працівників і, зрештою, вирішили самі його сконструювати.

Ми не винайшли велосипед. Ми зробили його кращим,

– зазначає засновник стартапу Delfast Ebike Данило Тонкопій.



Електровелосипед від української компанії Delfast Ebike / Скриншот

Історія створення

Робота над і-байком розпочалась у 2015 році. Команда прискіпливо добирала кожну деталь велосипеда, тривалий час експериментувала з рамою.

Електробайк обладнали:

фарами,

GPS-трекером,

сигналізацією,

іммобілайзером – електронним пристроєм, який знерухомлює та захищає транспорт від викрадення.

Розробники запевняють: їхнє творіння – це гібрид мотоцикла й гірського велосипеда. Тож і-байк з легкістю долатиме як рівну трасу, так і сільську дорогу із багнюкою.



Робота над і-байком розпочалась у 2015 році / Фото з фейсбуку

Шалена батарея

Та найголовніше – надпотужна батарея, витривалість якої українці довели усьому світові. У жовтні 2017 року на київському велотреку електробайк проїхав 367 кілометрів і 37 метрів без підзарядки. Це стало світовим рекордом з подолання дистанції на одному заряді акумулятора. Досягнення українського електровелосипеда офіційно внесли до Книги рекордів Гіннеса.

Український електробайк Delfast потрапив у Книгу рекордів Гіннеса / Скриншот

Втім, переконують розробники, і-байк здатен на більше. Під час тестувань заряду батареї вистачало на 380 кілометрів. Тобто, осідлавши цього красеня, скажімо, у місті Дубно Рівненської області, можна спокійно доїхати до Києва.

Українські електробайки тестує поліція Мексики

Сьогодні і-байки Delfast можна знайти у магазинах у понад 40 країнах. Українськими велосипедами навіть зацікавилася поліція.

Ваш електровелосипед не вмре, поки ви переслідуєте злочинця,

– так звучить девіз окремої серії, яку розробила компанія "Топ коп".

Українські електробайки тесутє поліція Мексики / Скриншоти

Саме цю модель взяли на обкатку велопатрулі мексиканського міста Мехікалі. Погодьтеся, гідне визнання: коли на українські велосипеди покладаються у такій важливій справі, як захист безпеки громадян.