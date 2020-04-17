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      Український електробайк підкорив Книгу рекордів Гіннеса і став незамінним для поліції Мексики

      Зроблено в Україні - Читать новость на русском

      Команда українcького стартапу Delfast Ebike створила потужний електровелосипед, який потрапив у Книгу рекордів Гіннеса. Сьогодні і-байки Delfast можна знайти у магазинах у понад 40 країнах. До того ж – українськими велосипедами навіть зацікавилася поліція.

      Можна крутити педалі, якщо ж втомились – просто насолоджуватися поїздкою. Велосипеди з мотором – уже давно не новинка. Втім, більшість із них дозволяють з комфортом долати лише незначні відстані. Один із недоліків такого транспорту – невеликий пробіг від одного заряду акумулятора. У залежності від моделі, можна подолати від 30 до 100 кілометрів за раз.

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      Але українська команда замахнулася на більше. Електровелосипед від української компанії Delfast Ebike має запас ходу у кілька сотень кілометрів. Ідея створити такий і-байк народилась у власників фірми кур'єрської доставки. Вони довго шукали найоптимальніший транспортний засіб для своїх працівників і, зрештою, вирішили самі його сконструювати. 

      Ми не винайшли велосипед. Ми зробили його кращим,
      – зазначає засновник стартапу Delfast Ebike Данило Тонкопій.


      Електровелосипед від української компанії Delfast Ebike / Скриншот

      Історія створення

      Робота над і-байком розпочалась у 2015 році. Команда прискіпливо добирала кожну деталь велосипеда, тривалий час експериментувала з рамою.

      Електробайк обладнали:

      • фарами,
      • GPS-трекером,
      • сигналізацією,
      • іммобілайзером – електронним пристроєм, який знерухомлює та захищає транспорт від викрадення.

      Розробники запевняють: їхнє творіння – це гібрид мотоцикла й гірського велосипеда. Тож і-байк з легкістю долатиме як рівну трасу, так і сільську дорогу із багнюкою.


      Робота над і-байком розпочалась у 2015 році / Фото з фейсбуку

      Шалена батарея

      Та найголовніше – надпотужна батарея, витривалість якої українці довели усьому світові. У жовтні 2017 року на київському велотреку електробайк проїхав 367 кілометрів і 37 метрів без підзарядки. Це стало світовим рекордом з подолання дистанції на одному заряді акумулятора. Досягнення українського електровелосипеда офіційно внесли до Книги рекордів Гіннеса.

      Український електробайк Книга рекордів Гіннеса

      Український електробайк Delfast потрапив у Книгу рекордів Гіннеса / Скриншот

      Втім, переконують розробники, і-байк здатен на більше. Під час тестувань заряду батареї вистачало на 380 кілометрів. Тобто, осідлавши цього красеня, скажімо, у місті Дубно Рівненської області, можна спокійно доїхати до Києва.

      Українські електробайки тестує поліція Мексики

      Сьогодні і-байки Delfast можна знайти у магазинах у понад 40 країнах. Українськими велосипедами навіть зацікавилася поліція.

      Ваш електровелосипед не вмре, поки ви переслідуєте злочинця,
      – так звучить девіз окремої серії, яку розробила компанія "Топ коп". 

      Українські електробайки тесутє поліція Мексики / Скриншоти

      Саме цю модель взяли на обкатку велопатрулі мексиканського міста Мехікалі. Погодьтеся, гідне визнання: коли на українські велосипеди покладаються у такій важливій справі, як захист безпеки громадян.

      Автор: Марченко Олена
      Теги: Новини України Поліція Авто Стартап Мексика Велоспорт Зроблено в Україні
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