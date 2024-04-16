По данным Института изучения войны, российские силы активно адаптируют тактику применения дронов, чтобы снизить эффективность украинских средств противодействия. Украинские операторы БПЛА подтвердили, что с осени 2023 года враг значительно увеличил применение РЭБ.
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Битва за воздушное пространство
В интервью The Washington Post украинские операторы БПЛА отметили, что оккупанты понимают ценность их работы и целенаправленно атакуют их с помощью управляемых бомб и систем залпового огня.
В то же время российская оборонная промышленность быстро развивает дроны, которые работают на разных частотах, усложняя их уничтожение украинскими системами радиоэлектронной борьбы.
Украинский инструктор сообщил, что его бригада обнаруживает от 70 до 90 FPV-дронов в день, но не может их всех сбить. Российские войска иногда оснащают беспилотники боеприпасами, которые могут сдетонировать после того, как украинские силы их сбивают,
– говорится в материале ISW.
Эксперты указывают на рост использования российскими силами разведывательных и FPV-дронов на передовой, а также жалобы захватчиков на нехватку средств РЭБ, особенно на Юге Украины, в осенний период 2023 года.
Украинские военные отмечают необходимость дальнейшего развития средств РЭБ и адаптации к новым вызовам, которые ставит перед ними враг. В частности, российские дроны иногда оснащаются боеприпасами, которые могут детонировать после уничтожения БПЛА, что добавляет риска для украинских защитников.
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Другие акценты из отчета ISW
- Украинские чиновники отмечают, что американская помощь в сфере безопасности является жизненно важной для защиты от будущих российских наступательных операций, которые ожидаются в конце весны и летом 2024 года. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что без западной военной помощи противостоять масштабному наступлению России будет "катастрофически трудно".
- Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил напряженную ситуацию на Востоке Украины, где российские силы концентрируют усилия к западу от Бахмута. Украинские войска эффективно используют современные технологии против численно больших сил противника.
- По словам представителя украинских Вооруженных Сил, украинская артиллерия использует меньше снарядов, чем российская, но является более точной. Однако из-за недостатка материалов способность Украины отражать наступления России ухудшается, и эта тенденция может продолжиться, если задержки с американской помощью будут продолжаться.
- Глава Генерального штаба Эстонии, генерал-майор Энно Мотс, описал интенсификацию наступательных операций России как попытку подорвать волю Украины к борьбе и единство Запада. Он акцентировал, что Украине нужны значительные ресурсы для отпора агрессии и восстановления, а раскол западного единства создает дилемму, которая препятствует своевременному и последовательному потоку поставок.
- Источник из России утверждает, что Кремль готовится перебросить некоторые элементы бывшей группы "Вагнера", служивших в Африканском корпусе, в Белгородскую область. Это может указывать на изменения в стратегии России относительно военных операций на украинском направлении.