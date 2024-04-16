За даними Інституту вивчення війни, російські сили активно адаптують тактику застосування дронів, щоб знизити ефективність українських засобів протидії. Українські оператори БпЛА підтвердили, що з осені 2023 року ворог значно збільшив застосування РЕБ.
Дивіться також Шлях диктатора на крові та кістках․ Як Путін отримав владу і став уособленням сучасної Росії
Битва за повітряний простір
В інтерв'ю The Washington Post українські оператори БпЛА зазначили, що окупанти розуміють цінність їхньої роботи та цілеспрямовано атакують їх за допомогою керованих бомб та систем залпового вогню.
Водночас російська оборонна промисловість швидко розвиває дрони, які працюють на різних частотах, ускладнюючи їх знищення українськими системами радіоелектронної боротьби.
Український інструктор повідомив, що його бригада виявляє від 70 до 90 FPV-дронів на день, але не може їх усіх збити. Російські війська іноді оснащують безпілотники боєприпасами, які можуть здетонувати після того, як українські сили їх збивають,
– йдеться в матеріалі ISW.
Експерти вказують на зростання використання російськими силами розвідувальних та FPV-дронів на передовій, а також скарги загарбників на брак засобів РЕБ, особливо на Півдні України, в осінній період 2023 року.
Українські військові наголошують на необхідності подальшого розвитку засобів РЕБ та адаптації до нових викликів, які ставить перед ними ворог. Зокрема, російські дрони іноді оснащуються боєприпасами, які можуть детонувати після знищення БпЛА, що додає ризику для українських захисників.
Дивіться також Росіяни окупували Первомайське та тиснуть на Богданівку: як змінилася лінія фронту за тиждень
Інші акценти зі звіту ISW
- Українські чиновники наголошують, що американська безпекова допомога є життєво важливою для захисту від майбутніх російських наступальних операцій, які очікуються наприкінці весни та влітку 2024 року. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що без західної військової допомоги протистояти масштабному наступу Росії буде "катастрофічно важко".
- Міністр оборони України Рустем Умеров наголосив на напруженій ситуації на Сході України, де російські сили концентрують зусилля на захід від Бахмута. Українські війська ефективно використовують сучасні технології проти чисельно більших сил противника.
- За словами речника українських Збройних Сил, українська артилерія використовує менше снарядів, ніж російська, але є точнішою. Проте через нестачу матеріалів здатність України відбивати наступи Росії погіршується, і ця тенденція може продовжитися, якщо затримки з американською допомогою триватимуть.
- Голова Генерального штабу Естонії, генерал-майор Енно Мотс, описав інтенсифікацію наступальних операцій Росії як спробу підірвати волю України до боротьби та єдність Заходу. Він акцентував, що Україні потрібні значні ресурси для відсічі агресії та відновлення, а розкол західної єдності створює дилему, яка перешкоджає своєчасному та послідовному потоку поставок.
- Джерело з Росії стверджує, що Кремль готується перекинути деякі елементи колишньої групи "Вагнера", що служили в Африканському корпусі, до Бєлгородської області. Це може вказувати на зміни в стратегії Росії щодо військових операцій на українському напрямку.