За даними Інституту вивчення війни, російські сили активно адаптують тактику застосування дронів, щоб знизити ефективність українських засобів протидії. Українські оператори БпЛА підтвердили, що з осені 2023 року ворог значно збільшив застосування РЕБ.

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Битва за повітряний простір

В інтерв'ю The Washington Post українські оператори БпЛА зазначили, що окупанти розуміють цінність їхньої роботи та цілеспрямовано атакують їх за допомогою керованих бомб та систем залпового вогню.

Водночас російська оборонна промисловість швидко розвиває дрони, які працюють на різних частотах, ускладнюючи їх знищення українськими системами радіоелектронної боротьби.

Український інструктор повідомив, що його бригада виявляє від 70 до 90 FPV-дронів на день, але не може їх усіх збити. Російські війська іноді оснащують безпілотники боєприпасами, які можуть здетонувати після того, як українські сили їх збивають,

– йдеться в матеріалі ISW.

Експерти вказують на зростання використання російськими силами розвідувальних та FPV-дронів на передовій, а також скарги загарбників на брак засобів РЕБ, особливо на Півдні України, в осінній період 2023 року.

Зверніть увагу! Зіткнення технологій на полі бою призводить до "прозорості фронту", де одночасно можуть діяти до 100 розвідувальних та ударних дронів обох сторін у радіусі 10 кілометрів. Це створює труднощі у розрізненні власних та ворожих апаратів.

Українські військові наголошують на необхідності подальшого розвитку засобів РЕБ та адаптації до нових викликів, які ставить перед ними ворог. Зокрема, російські дрони іноді оснащуються боєприпасами, які можуть детонувати після знищення БпЛА, що додає ризику для українських захисників.

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