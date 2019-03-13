Как после реконструкции изменится площадь перед вокзалом в Тернополе: сравнение

До конца 2019 года в Тернополе планируют реконструировать площадь перед главным железнодорожным вокзалом – Привокзальную площадь.

Эскизное предложение Тернопольский горсовет заказал у местного архитектора Ивана Кипиша.

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В сети появилась визуализация реконструкции, на которой видно, как изменится площадь перед вокзалом.

Из эскизов видно, что на Привокзальной площади будет предусмотрена велодорожка, появится крытая зона для ожидания такси, места для парковок.



Визуализация реконструкции площади перед вокзалом в Тернополе

По словам архитектора, главной задачей проекта было обеспечить прямой доступ пешеходов и велосипедистов с главного входа в вокзал к прилегающей улице Чорновола, пишет "Хмарочос".

Изменится также движение транспорта. Слева от входа в вокзал будет предусмотрена площадка для остановки автомобилей в режиме kiss and ride.



Схема реконструкции площади перед вокзалом в Тернополе

Справа будет предусмотрена автомобильная парковка на 40-60 машин.



Как будет выглядеть площадь перед вокзалом в Тернополе после реконструкции

В планах реконструкции площади также упорядочение МАФов, которые сейчас работают перед вокзалом. Их планируют снести, зато торговые точки объединят в торговые павильоны.

Смотрите фотосравнение, как будет выглядеть площадь перед вокзалом в Тернополе после реконструкции:

Урбанист со Львова Александр Шутюк отметил, что в соответствии с предложением реконструкции площадь перед вокзалом в Тернополе вышла слишком автомобилеориентированной и на ней предусмотрено мало озеленения.

Недвижимость 24 показывала, как планируют реконструировать площадь перед железнодорожным вокзалом во Львове.