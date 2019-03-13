Як після реконструкції зміниться площа перед вокзалом у Тернополі: порівняння

До кінця 2019 року у Тернополі планують реконструювати площу перед головним залізничним вокзалом – Привокзальний майдан.

Ескізну пропозицію Тернопільська міськрада замовила в місцевого архітектора Івана Кіпіша.

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В мережі з'явилась візуалізація реконструкції, на якій видно, як зміниться площа перед вокзалом.

З ескізів помітно, що на Привокзальному майдані буде передбачена велодоріжка, з'явиться накрита зона для очікування таксі, місця для парковок.



Візуалізація реконструкції площі перед вокзалом у Тернополі

За словами архітектора, головним завданням проекту було забезпечити прямий доступ пішоходів та велосипедистів із головного входу у вокзал до прилеглої вулиці Чорновола, пише "Хмарочос".

Зміниться також рух транспорту. Ліворуч від входу у вокзал буде передбачено майданчик для зупинки автомобілів у режимі kiss and ride.



Схема реконструкції площі перед вокзалом у Тернополі

Праворуч буде передбачена автомобільна парковка на 40-60 машин.



Як виглядатиме площа перед вокзалом у Тернополі після реконструкції

У планах реконструкції площі також впорядкування МАФів, які зараз працюють перед вокзалом. Їх планують знести, натомість торговельні точки об'єднають у торгові павільйони.

Дивіться фотопорівняння, як виглядатиме площа перед вокзалом у Тернополі після реконструкції:

Урбаніст зі Львова Олександр Шутюк зауважив, що згідно з пропозицією реконструкції площа перед вокзалом у Тернополі вийшла занадто автомобілеорієнтованої і на ній передбачено мало озеленення.

Нерухомість 24 показувала, як планують реконструювати площу перед залізничним вокзалом у Львові.