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Как повысить иммунитет: 8 действенных способов

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Как повысить иммунитет
Как повысить иммунитет / unsplash.com

Иммунитет очень важен, ведь он помогает противостоять различным болезням. И одним из важнейших правил для сохранения крепкого иммунитета является здоровый образ жизни.

Очевидно, чтобы иметь крепкий иммунитет, надо отказаться от вредных привычек – курения и употребления алкоголя, передает Lifehacker.

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Это вас не просто защитит, но и поможет существенно снизить риск развития онкозаболеваний.

Из пищевых продуктов – обязательно ешьте овощи и фрукты, в частности, чеснок, имбирь и лимоны. И важно следить за приемами пищи – они должны быть сбалансироваными, богатыми на питательные вещества и витамины.

via GIPHY

Сон – от него зависит значительная часть крепкого иммунитета. Часто можно получить простуду только потому, что вы мало спите. Медики рекомендуют спать в определенное время не менее 7-8 часов.

Что касается веса – здесь тоже есть важный нюанс. Излишняя жировая ткань в организме вырабатывает гормоны, которые способствуют воспалительным процессам. Поэтому держите свой вес в пределах нормы, чтобы не делать лишней нагрузки на иммунитет.

"В здоровом теле здоровый дух". Да, спорт никто не отменял – физическая активность регулирует режим сна, помогает бороться с ожирением.

via GIPHY

Не нервничайте. Легко сказать – трудно сделать, но если вы будете хранить спокойствие в любой ситуации, подумайте о том, что вы в этот момент укрепили иммунитет. Ведь гормоны стресса серьезно нарушают работу иммунной системы.

Также медики рекомендуют делать прививки, не забывать мыть руки, проветривать комнаты и вовремя обращаться в медучреждение.

Что такое иммунитет?
Это совокупность защитных механизмов, которые помогают организму бороться с чужеродными факторами: бактериями, вирусами, простейшими гельминтами, их токсинами, различными химическими веществами и тому подобное.

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Теги: LifeStyle Медицина Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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