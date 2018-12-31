Как правильно пить, чтобы не было симптомов похмелья

После безумного вечера или ночи на следующее утро половина людей испытывает симптомы похмелья.

Доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Буковинского государственного медицинского университета Сергей Акентьев, нарколог Олега Страшок и психолог Виктория Скуратова в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказали, как правильно употреблять алкоголь, чтобы не было неприятных последствий.

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Избежать похмелья можно, если не употреблять алкоголь, то есть предотвратить отравление и неприятные симптомы. Когда вы употребляете алкоголь, то стоит помнить о критической дозе для возникновения похмелья и индивидуальной норме, которую желательно распределить на время вечеринки.

Похмелье – симптомы • Нестерпимая головная боль пульсирующего характера;

• Сухость во рту, изжога, жажда;

• Сердцебиение, нарушение ритма сердца;

• Усиленное выделение мочи, нарушение стула;

• Резкое психическое восприятие окружающей среды, тремор конечностей и всего тела, раздражительность;

• Покраснение глаз, чувствительность к свету и шуму, потеря аппетита;

• Депрессия. Может охватить так называемая "адреналиновая тоска" – чувство вины, ощущение, что накануне сделал что-то неподобающее и неправильное.

Доцент Сергей Акентьев считает, что трапезничать и пить алкоголь – это не способ отравить себя, а способ культурно провести время в коллективе. Он советует съесть одну чайную ложку сливочного масла с одним яйцом, что может защитить от быстрого опьянения.

Перед употреблением алкоголя эксперты советуют съесть одну чайную ложку сливочного масла с яйцом

Сергей Акентьев советует соблюдать следующие правила:

1. С каждым тостом пейте не более глотка спиртного.

2. Не употребляйте спиртные напитки на голодный желудок.

3. Избегайте употребления различных видов алкогольных напитков.

4. Не забывайте перекус до и после употребления спиртного.

5. Запивайте алкоголь апельсиновым или вишневым соком, негазированной водой.

6. Время от времени выходите из-за стола, можете подышать свежим воздухом, пообщаться с друзьями.

Психолог Виктория Скуратова “Крепкий алкоголь реже вызывает похмелье. Чаще его вызывают сладкие напитки, коктейли и другой алкоголь. Сивушные масла, содержащиеся в самогоне, темном пиве, текиле, виски также усиливают похмелье. Никогда не стоит смешивать разные напитки, не стоит запивать алкоголь газированными напитками”.

Нарколог Олег Страшок подчеркнул, отмечает, что человеку важно выспаться, чтобы лучше себя чувствовать. При отсутствии такой возможности эксперт не советует пить алкоголь. Не стоит пить спиртные напитки, если вы плохо себя чувствуете, находитесь в банях и саунах.

Полную версию интервью с экспертами о похмелье читайте здесь.

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